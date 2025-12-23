台東卑南溪揚塵防制水覆蓋恢復8成 縣府與中央聯手降低揚塵威脅
〔記者黃明堂／台東報導〕接連颱風與強降雨侵襲影響，卑南溪河床遭受強烈沖刷，導致水覆蓋區域嚴重受損，在東北季風時節易引發揚塵，台東縣環境保護局與經濟部水利署第八河川分署投入搶修與復原作業，修復率已達8成，提升河床保濕度，發揮抑制揚塵的重要作用。
「水覆蓋工法」是台東防制卑南溪揚塵最核心的環境治理手段，透過引流溪水至易產生揚塵的廣大裸露沙洲，將河床開挖並分割成如水田般的區塊，利用水的物理特性增加沙土濕潤度與重量。這層覆蓋在沙源上的水體，能確保細沙不被強風捲起，形成一道天然的阻隔層。
縣政府表示，今年受氣候變遷影響，強降雨多次改變河床型態，加上東北季風增強，揚塵防制工作更顯艱鉅。縣府與第八河川分署合作即時啟動應變機制，調度人力與機具進行復原作業，目前揚塵風險已明顯降低，空氣品質逐步回穩。
環保局指出，針對河床局部裸露區域，環保局已與第八河川分署及地方里長進行實地會勘，掌握河床現況，並滾動調整水覆蓋及引水作業方案。目前復原工作已見顯著成效，修復面積達8成，有效降低揚塵產生的風險。局長黃權煒感謝同仁在烈日、強風及不穩定的天候下，仍堅守崗位，保障民眾呼吸健康努力。未來將持續強化跨機關合作與預防性管理，確保揚塵防制成效不中斷，守護環境與民眾健康。
