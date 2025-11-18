台東卑南溪風飛沙如「沙塵暴」 議員獻策：上游堆置沙石治本

台東縣卑南溪水覆蓋工法主要施作於下游出海口，上游河床沙石大面積裸露，受東北季風吹襲，風飛沙肆虐。（蕭嘉蕙攝）

中央氣象署今（18）日針對台東縣發布強風橙色燈號，卑南溪風飛沙肆虐，居民苦不堪言。縣議員吳景槐指出，現行「水覆蓋」著重於下游防治，建議縣府在溪流上游試辦將沙石堆置於河堤兩側，縮減裸露面積，降低揚塵。對此，副縣長王志輝回應，將納入後續研議評估。

卑南溪床上陣陣風沙如猛獸撲面而來，民宅門窗堆積厚厚一層沙，停在門外的汽車擋風玻璃覆上一片灰濛。陳姓居民苦嘆，「出門頭髮吹得亂七八糟，回家還要不停掃地、拖地，真的很累。」

廣告 廣告

吳景槐指出，水覆蓋主要施作於卑南溪下游，確實有一定成效，但「治標不治本」。他說，風飛沙的根源是颱風豪雨挾帶大量泥沙自山區傾洩而下，待汛期結束、河道水流減少，大面積沙石裸露被東北季風一吹就四處飄揚，影響居民生活品質、導致過敏氣喘病患增加。

吳景槐強調，「固定河道才是治本之道」。他指出，卑南溪上游、中華大橋至利吉惡地一帶是風飛沙最嚴重的區段。他建議，應在該區段試辦將河床向下開挖深度1公尺，並把清出的沙石集中堆置於兩側河堤，減少沙石裸露面積，試行1年作為成效評估依據。

王志輝表示，台東縣近年以水覆蓋防治風飛沙已有成果，吸引不少縣市前來觀摩取經；對於議員提出的新構想，將進一步評估可行性。

更多中時新聞網報導

豬哥亮紀錄片AI復活 重現70年代秀場風采

韋禮安新歌合作艾蜜莉 唱到想跳起來

黃珮琪葉子綺「母女」搶金馬 先互道恭喜