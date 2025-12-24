台東卑南規模6.1地震 台鐵關山至金崙改公路接駁

（中央社記者黃巧雯台北24日電）台東縣卑南鄉今天下午5時47分發生芮氏規模6.1地震，台鐵表示，晚間6時起成立一級緊急應變小組，受變電站跳電影響，關山至台東至金崙間列車暫時停駛，即起辦理公路接駁。

根據中央氣象署最新資訊，今天下午5時47分發生芮氏規模6.1地震，地震深度11.9公里，震央位於台東縣政府北方10.1公里（位於台東縣卑南鄉），最大震度台東縣5弱。

因應這起地震，台鐵透過文字訊息表示，今晚6時起成立一級緊急應變小組。

台鐵表示，因受變電站跳電影響，關山至台東至金崙間列車暫時停駛，即時起辦理公路接駁，已通知工、電單位巡查路線及電車線。（編輯：李亨山）1141224