台東卑南規模6.1地震 地震保險基金呼籲投保地震險

（中央社記者呂晏慈台北24日電）根據中央氣象署資訊，台東縣卑南鄉今天下午5時47分發生芮氏規模6.1地震。住宅地震保險基金提醒，呼籲民眾可投保住宅地震基本保險，另住宅火險除承保住宅地震基本保險，還包含了颱風洪水、第三人責任等保障，投保時記得勾選「續保約定」條款。

根據中央氣象署資訊，今天下午5時47分發生芮氏規模6.1地震，地震深度11.9公里，震央位於台東縣政府北方10.1公里（位於台東縣卑南鄉），最大震度台東縣5弱。

住宅地震保險基金透過新聞稿提醒，台灣位處環太平洋地震帶，地震發生頻繁，呼籲民眾可投保住宅地震基本保險，承保的危險事故包括因地震震動、地震引起的火災、爆炸、山崩、地層下陷、滑動、開裂、決口、海嘯、海潮高漲、洪水，造成房屋倒塌或「全損」時，受災保戶可申請最高新台幣150萬元理賠金以及20萬元臨時住宿費用。

住宅地震保險基金說明，住宅火險除承保住宅地震基本保險外，承保範圍還包含了颱風洪水、第三人責任、玻璃等保障，記得於投保時勾選「續保約定」條款，以確保保障不中斷。

住宅地震保險基金表示，自今年7月15日起，住宅地震基本保險更擴大保障，投保住宅因地震受損，未達「全損」標準，但經政府張貼「紅色危險標誌」者，每一保險標的物可申請臨時住宿費用10萬元，在保險期間內臨時住宿費用合計最高仍為20萬元，而且有效保單皆自動適用，不另加收費用。（編輯：林淑媛）1141224