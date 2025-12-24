台東卑南規模6.1地震 氣象署提醒：未來3至7天恐有規模5.5-6餘震

今（24）日17:47臺東縣卑南鄉發生規模6.1有感地震，氣象署地震測報中心主任吳健富指出，這次地震是歐亞大陸板塊跟菲律賓海板塊在臺灣東部發生碰撞，由於此區歷史地震相當多，提醒未來3-7天須防範規模5.5至6.0的餘震。

今日17:47臺東縣卑南鄉發生規模6.1有感地震，其地震深度是11.9公里，屬於極淺層地震，其中震央卑南震度達到5弱，周遭臺東市、花蓮富里、屏東三地門也都有4級的震度，嘉義、臺南、高雄也有3級震度，而台北受盆地效應影響，高樓層民眾應該也感覺晃動很明顯。

廣告 廣告

根據等震度圖，卑南震度達到5弱的瞬間約為1秒鐘；臺東震度4級時有搖晃了14秒、花蓮富里大概是8秒，更遠的屏東三地門則是2秒；高雄震度3級時有晃到15秒、屏東約12秒。

氣象署地震測報中心主任吳健富說明，本次地震主因是歐亞大陸板塊跟菲律賓海板塊在臺灣東部發生碰撞，而震央大概在海岸山脈，這邊地震深度大部分較淺，預估未來3-7天須防範規模5.5至6.0的餘震發生。

吳健富指出，此次地震剛好達到去年9月1號的國家級警報標準，預估規模6.5、震度達3級的區域就會發布國家級警報。在本次地震中，第一報發布地區有花蓮縣、臺東縣，當時預估規模是5.9，是採用舊的標準來發布；第二報時預估規模升至6.4，因此對臺北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、南投縣、彰化縣、宜蘭縣、澎湖縣發布警報；第三報則是雲林縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣。因此僅基隆、金門、馬祖沒有收到國家級警報。

吳健富點出，以本次震央為中心，搜索半徑25公里範圍的歷史地震，可以發現5.0以上的歷史地震是相當多，其中比較顯著的地震是2006年4/1規模6.2地震，深度是7.2公里，當時造成台東消防局大樓輕微受損。

責任編輯／施佳宜

更多台視新聞網報導

台東卑南發生規模6.1地震 五金賣場商品掉滿地

17:47台東發生規模6.1地震「最大震度達5弱」 19縣市收國家級警報

南部一晚連4震！嘉義、高雄、台南震度4級 氣象署：後續需留意小地震