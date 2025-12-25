台東卑南規模6.1地震 震央附近納骨塔「骨灰甕摔破」

台東縣 / 綜合報導

台東昨(24)日發生規模6.1地震後，在震央附近台東卑南鄉公所附設的朝安堂納骨塔，在地震發生時劇烈搖晃，造成8個骨灰甕掉落破損，納骨塔也緊急通知家屬，前往了解並處理。

台東縣卑南鄉昨日傍晚5點多發生規模6.1極淺層地震，卑南鄉公所附設的朝安堂納骨塔位於震央附近，在地震發生時劇烈搖晃導致骨灰甕掉落， 卑南鄉殯葬所所長吳澲宏說：「5樓有8個骨灰甕掉落下來，然後有損毀的情形，然後其他的都是天花板。」

廣告 廣告

卑南鄉殯葬管理所表示，除了5樓之外的其他樓層都沒有骨灰甕掉落，卑南鄉殯葬所所長吳澲宏說：「名冊等整理完了以後，我們會，就是有掉落的骨灰甕，我們會通知家屬過來處理，掉下來的都是個別的骨灰甕，沒有混在一起的情況。」

殯葬管理所指出，先前池上發生地震之後，納骨塔在櫃位綁固定繩，所以災情不像之前那麼慘重， 卑南鄉殯葬所所長吳澲宏說：「還好就是有固定繩，所以掉落下來的那些骨灰甕沒有很多，這次以後我們還會再加強，就是裡面再裝一個橫桿加強固定。」卑南鄉鄉長已經指示殯葬管理所在納骨塔櫃位內加裝橫桿，避免骨灰甕因地震而掉落。

原始連結







更多華視新聞報導

交屋半年「外牆磁磚掉落」 建商：拆鷹架造成破損

台東規模4.6地震 最大震度4級

日本青森縣又傳規模6.7地震 氣象廳發布海嘯警報

