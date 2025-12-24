台東卑南規模6.1強震 氣象署初判壓獨立事件：需留意餘震

台東縣卑南鄉於今日傍晚5時47分發生芮氏規模6.1的顯著有感地震。（氣象署提供）

台東縣卑南鄉於今日傍晚5時47分發生芮氏規模6.1的顯著有感地震，震央位於台東縣政府北方10.1公里處，震源深度僅11.9公里，屬於極淺層地震。這起地震造成台東縣地區最大震度達到5弱，強烈震感引發各界關注。對此，氣象署地震測報中心科長邱俊達指出，根據初步觀測研判，這起地震為獨立事件，主因為菲律賓海板塊與歐亞大陸板塊相互碰撞擠壓所致。

由於地震規模較大且震源較淺，氣象署在震後第一時間針對全國多個縣市發布災防告警訊息（國家級警報），範圍涵蓋雙北、桃園、台中、台南、高雄及屏東等17個縣市，提醒民眾東部地區發生顯著地震，應立即採取「趴下、掩護、穩住」的避難動作，慎防強烈搖晃造成的危害。

氣象署進一步分析，該震央位處板塊碰撞帶的活躍區域，長期以來受擠壓作用影響，雖然目前將其視為獨立事件，但依照過往經驗，未來幾天內仍不排除有餘震發生的可能，呼籲民眾務必提高警覺。

氣象署預計於晚間6時30分舉行記者會，針對此次震災成因及後續趨勢進行更詳細的說明。

