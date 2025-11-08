台東卑南釋迦園被偷怕了 果農擬組巡守隊自力抓賊

釋迦果農指著另一處果園說，就算圍得比自家果園還嚴密也沒用，照樣被偷。(記者劉人瑋攝)

〔記者劉人瑋／台東報導〕台東縣卑南鄉太平村一帶的釋迦果園，傳出10天被偷了10起，由於當地少人居住也乏人關心，重要路口未架設監視器，農民因低破案率乾脆也不報案，以往各出奇招防賊，但多未能建功，如今已打算籌組巡守隊，自己抓賊。

太平村一帶釋迦園被偷竊程度誇張，有農民中午回家休息、果園被偷，晚上回家休息再被偷一次。樺加沙颱風後，政府針對農機具補助，農民先貸款購買，想不到補助金還沒下來，機具就被偷，誇張的還有農民前往高雄市參加釋迦種植講習，一回台東卻發現釋迦被偷光「聽什麼講習？種給小偷拔光嗎？」

農友「強哥」說，研判應是有相當的地緣關係，竊嫌也屬集團操作。郭姓農友則說，以後不會對外宣稱「自己要採收釋迦」，怕有竊賊的「內應」聽到，當天就先下手行竊，「低調才能賺錢」。但農民也表示，即使不說，小偷也常巡視果園，見到大小適合的釋迦就立即下手。

許多農民反映，有時候看到陌生的深色箱型車出沒，據了解，竊賊僱用非法或逃逸外勞採收，車到定點、人下車後離開走，一群人將貨物搬到數百公尺外，並於約定時間由車載走，郭姓農民說，自己就曾遇過一次，其他農民見自家果園內有燈光、大喊他的名字卻無回應，通知他前來趕抵後，對方拔腿就跑，「但追到能怎樣？有許多農民年邁，想逮人難保不被打死？」

