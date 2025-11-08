台東卑南釋迦園被偷怕了 果農擬組巡守隊自力抓賊
〔記者劉人瑋／台東報導〕台東縣卑南鄉太平村一帶的釋迦果園，傳出10天被偷了10起，由於當地少人居住也乏人關心，重要路口未架設監視器，農民因低破案率乾脆也不報案，以往各出奇招防賊，但多未能建功，如今已打算籌組巡守隊，自己抓賊。
太平村一帶釋迦園被偷竊程度誇張，有農民中午回家休息、果園被偷，晚上回家休息再被偷一次。樺加沙颱風後，政府針對農機具補助，農民先貸款購買，想不到補助金還沒下來，機具就被偷，誇張的還有農民前往高雄市參加釋迦種植講習，一回台東卻發現釋迦被偷光「聽什麼講習？種給小偷拔光嗎？」
農友「強哥」說，研判應是有相當的地緣關係，竊嫌也屬集團操作。郭姓農友則說，以後不會對外宣稱「自己要採收釋迦」，怕有竊賊的「內應」聽到，當天就先下手行竊，「低調才能賺錢」。但農民也表示，即使不說，小偷也常巡視果園，見到大小適合的釋迦就立即下手。
許多農民反映，有時候看到陌生的深色箱型車出沒，據了解，竊賊僱用非法或逃逸外勞採收，車到定點、人下車後離開走，一群人將貨物搬到數百公尺外，並於約定時間由車載走，郭姓農民說，自己就曾遇過一次，其他農民見自家果園內有燈光、大喊他的名字卻無回應，通知他前來趕抵後，對方拔腿就跑，「但追到能怎樣？有許多農民年邁，想逮人難保不被打死？」
更多自由時報報導
正德佛堂「神鬼女收納」！監守自盜109張空白支票 領走4545萬元
恆春1死7傷車禍》死者首次租特斯拉長途駕駛 入恆春後2次擦撞又瘋狂加速
多年顧母「千萬財產信託」受益人卻獨漏他！感覺遭姊妹背叛失控痛下殺手
MLB》缺席世界大賽原因曝光 道奇牛棚大將費西亞沉痛宣布女兒過世
其他人也在看
美濃小番茄新品種抗病毒 有望迎來豐收之年
美濃是南台灣主要小番茄產區，但近2年接連遭銀葉粉蝨及病毒性萎凋病重創，每分地產量驟降至原本3成以下，產業損失高達上億元，不少農民被迫改種其他作物，甚至考慮退出市場。農業部農業試驗所鳳山熱帶園藝試驗分所蔬菜系主任王三太表示，連年病害重創美濃番茄產業，削弱農民...CTWANT ・ 1 天前
捷克新眾議長上任首日 取下眾議院烏克蘭國旗遭批評
（中央社記者劉郁葶布拉格6日專電）捷克「自由及直接民主黨」領袖岡村富夫5日當選新任捷克眾議長，今日便下令將眾議院大樓的烏克蘭國旗取下，引發媒體關注與各界批評。前眾議長艾達莫娃直言，取下烏克蘭國旗是可恥的行為，違背捷克的核心價值。中央社 ・ 1 天前
卑南鄉太平釋迦竊案頻傳 農民怒：一天被偷3次
受害農民指出，今年受樺加沙颱風重創，好不容易恢復部分產量，卻又接連遭竊，讓人身心俱疲，「報警只是做筆錄，抓不到人也賠不回損失」。太平村多數釋迦園位於山腳與田區間，夜間照明不足，竊賊多趁深夜或清晨下手，專挑成熟待採果園偷摘。據了解，農民向地方民代反映後，警...CTWANT ・ 6 小時前
台東釋迦園防賊大作戰 農民卻怒噴：抓到有什麼用？
台東釋迦遭樺加沙颱風重創，產量銳減，只剩1成，價格水漲船高，引起竊賊覬覦，卑南鄉太平村一帶果園接連遭竊，已超過10農戶受，損失上千斤。農民說，被偷到習慣，也被偷到怕，大家不是沒想過辦法，許多方法還頗有創意，「但是放山豬夾最後沒夾到小偷或山豬，而是農民腿上帶著夾子送醫」，期盼自組巡守隊能發揮作用。自由時報 ・ 10 小時前
高端疫苗辦理私募現增案 股價直攻漲停板
[NOWnews今日新聞]生技廠高端疫苗（6547）昨（6）日公布前三季歸屬母公司業主淨損1.43億元，連虧四季；每股虧損0.44元。另外，董事會同步通過將以私募方式辦理現金增資，以不超過4千萬股、4...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
蔡英文稱年改 馬英九交代任務
藍白立院聯手初審通過「停砍公教年金」相關草案；前總統蔡英文6日表示，年金改革「是馬英九總統在交接時，特別交代我們要完成的工作」，並強調把問題丟給後代來承擔，是不負責任的做法。馬英九基金會執行長蕭旭岑則反酸，不要再「馬維拉」了。中時新聞網 ・ 1 天前
綠昔轟普發現金窮台 黃國昌轟：無恥嘴臉
[NOWnews今日新聞]全民普發現金5日開放登記，至今（7）日10點已超過250萬人登記，一名民眾黨支持者在Threads發文並貼出一張圖，證明自己將1萬元拿去繳黨費，還說「要氣死青鳥」。對此，民眾...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
卑南太平村近10日上千斤釋迦被偷 路口無監視器難抓賊
近10天以來，卑南鄉太平村一帶的釋迦園上千斤釋迦被偷，由於當地開闊少有住家，加上重要路口長期沒有架設監視器，成為宵小長年「割羊毛」地區，連個竊賊和可疑車輛都沒看到，縣議員關心案件，卻從警方口中得知「近期才一起竊案，也已破」，原來是農民根本不相信警方「報案只是浪費時間做筆錄，干脆不報案，只要動作比小偷自由時報 ・ 12 小時前
「鳳凰颱風恐撞進台灣！」超巨真面目曝光 專家：2地天氣肯定爛
鳳凰颱風即將來襲，可能在下週北轉接近台灣。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」分享，鳳凰颱風最新動態，直呼「真的很巨！」也透露颱風幾乎一定北轉，將在週二、週三距離台灣最近，「十一月有這種東西真是見鬼。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
雲林斗南鎮農會推有機友善農業 活動融合市集音樂
（中央社記者姜宜菁雲林縣8日電）雲林縣斗南鎮農會推廣有機友善農業，連續4年舉辦幸福島嶼活動，今年主題為「We are...」，結合文創市集、音樂演出和沙龍講座等，今天吸引2萬人參與。中央社 ・ 10 小時前
防鳳凰颱風…光復鄉又要撤離！估雨量達800毫米「恐有新堰塞湖」24小時內潰決
中度颱風「鳳凰」逐漸逼近台灣，氣象署預估下週將影響全台，東部地區恐成主要受災區。花蓮縣政府今（11/8）日依據林業及自然保育署花蓮分署最新堰塞湖風險評估，劃設警戒範圍涵蓋光復、鳳林、萬榮三鄉鎮，共2720個門牌列入預防性撤離清單。光復鄉公所更明訂規範「上次淹水超過1.5公尺的住戶，一律強制撤離」，即使有二樓也不例外。太報 ・ 11 小時前
財神偷偷上線！「3大生肖」財運旺爆、好運接不完
生活中心／吳宜庭報導隨著時間的推移，有些人的運勢也將悄悄迎來轉變。根據《搜狐網》報導，近期財神特別眷顧三個生肖，他們的財運如虹，事業發展順風順水，金錢運勢更是不斷攀升。一起來看看，哪些生肖將在這段時間迎來「財星高照、財運亨通」的好機會。民視 ・ 10 小時前
花蓮慈濟頒新芽獎學金 798學子獲獎
2025年慈濟新芽獎學金頒獎典禮於全台各地展開，全台預計有9400名學子獲獎，花蓮縣共有798位學子獲獎，10月下旬分別於鳳林靜思堂、玉里靜思堂、瑞穗靜思堂舉行，11月8日在慈大建國校區舉行。獲獎學子杜同學上台說：今天是我最高興的一天，過去我一直看到哥哥姊姊每年接受新芽獎學金領獎，我很羨慕他們，我一直很希望有一天我可以上台領獎，今天終於達成我的人生目標。就讀小學的杜同學罹患罕病造成肌肉無力、脊椎彎曲，儘管無法站立、走路，體重較同齡輕，但是杜同學不向病魔低頭，努力向學，11月8日獲學業進步獎（見圖）。慈濟志工李思蓓表示，慈濟在杜同學出生幾個月後就一路陪伴這一家已經9年，他的故事也給在座四肢健康的同學很深的鼓勵，祝福大家努力，成為社會的一股清流。杜同學表示，在成長過程我一直生 ...台灣新生報 ・ 10 小時前
南門市場火災 桃市府全力協助災後復原與攤商財損評估
桃園區南門市場火災發生後，桃園市府團隊於第一時間啟動各項復原工作，目前已進入災後第3天，相關單位持續加速現場復原與攤商協助作業，並同步展開保險、鑑價及安全檢測程序。市府表示，7日上午已邀請火險公司人員進入現場確認保險範圍及相關理賠事項，初步了解部分攤商可能涉及裝潢與設施設備等項目之理賠，相關財損將由市府統一協調鑑價師進行評估，後續將統一對外說明，以避免訊息混亂。針對攤商關心的財損補償問題，市府強調目前正在積極盤點相關法源及可行方案。由於政府機關在補助或補貼上必須依據法定程序進行，目前正研議參考外縣市或中央相關案例，以尋求合法可行的補助依據。若確認可行，將再行提報市長與相關會議研議後公布，期盼以最快速度提供攤商實質協助。此外，市府也提醒攤商，若因火災導致生活陷入困境，可透過區公所申請「急難救助」補助，協助度過臨時困難。在現場復原部分，非封鎖線外區域8日上午9時至下午4時開放攤商進場取回個人物品。市府再次強調，封鎖線內區域結構嚴重毀損且部分區域有塌陷風險，請切勿擅自進入，以避免發生危險。考量災後現場環境與衛生安全，環保局於前（6）日已派員執行南門市場周邊消毒作業，8日將加派人力進行現場垃圾台灣好新聞 ・ 10 小時前
出席IPAC峰會聲援黎智英！范雲強調自由與尊嚴「守護台灣勿成香港」
[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導對中政策跨國議會聯盟（IPAC）日前在比利時布魯塞爾展開2025峰會，香港壹傳媒創辦人黎智英之子JimmyLaiJr.在會上發表演講，...FTNN新聞網 ・ 10 小時前
篤行十村重溫經典歌聲 張雨生與潘安邦紀念館迎客
（中央社澎湖縣8日電）澎湖篤行十村眷村文化園區今天午後配合張雨生紀念館、潘安邦紀念館重新開館，現場響起經典懷舊歌聲，讓篤行十村再次迴盪屬於澎湖的聲音記憶。中央社 ・ 11 小時前
賓士車無故突反鎖 警、消合力破窗救2歲童
宜蘭縣礁溪鄉五峰旗風景區內，昨天（7日）傍晚5時許，1輛賓士車突然無預警自動上鎖，讓已經坐在兒童安全座椅的1名2歲孩童受困車內，車主原本想要自己打破車窗將孩子救出，但怕因此造成孩子受傷，於是打110求助，轄區礁溪派出所執勤警獲報到場，警方通報消防隊到場支援，經消防隊員以專業的破窗器擊破車窗後，順利將孩童毫髮無傷救出。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
管碧玲接見三國駐聯合國常任代表 交流海洋治理
海洋委員會主任委員管碧玲七日於高雄接見馬紹爾群島、巴拉圭、斐濟三國駐聯合國常任代表訪問團，雙方就海洋治理、區域安全、氣候行動及國際法秩序等議題進行交流，深化對臺灣海洋治理經驗的認識，並拓展未來合作的可能；管碧玲主委表示，雖然被海洋分隔，但同為海洋國家，始終以真誠的友誼與共同的價值相互連結，她並感謝三位大使長期在國際為臺灣仗義發聲，特別是在聯合國及多邊場合中，支持臺灣的國際參與與區域和平，聯袂來訪充分展現理念相近國家對臺灣的友誼與支持。(見圖)海委會今(八)日說明，該訪團成員包括馬紹爾群島常任代表JohnM.Silk大使伉儷、巴拉圭常任代表MarceloEliseoScappiniRicciardi大使伉儷，以及斐濟常任代表FilipoTarakinikini大使伉儷；三位 ...台灣新生報 ・ 10 小時前
高市特教生自強童軍體驗營 登場
高雄市一一四年度自強童軍體驗營於今(八)日在高雄特教學校活力登場，今年共有超過五十位來自全市特教學校，以及特教班的國高中生報名參加，一同在校園裡體驗童軍活動的挑戰與樂趣。(見圖)主辦單位今(八)日說明，活動安排以「做中學」為主軸，學生分成小隊進行挑戰，從繩結教學、團康遊戲到野外炊事，每個環節都需要分工合作；不少學生動作雖然慢，許多繩子打結，但是在老師的鼓勵和指導，學生們都可以完成學習，也體驗有趣之處。尤其學生們在互相幫忙、共同完成任務的過程中，學習溝通、分享與解決問題，實踐榮譽、責任與服務的童軍精神。最受期待的亮點活動是「炊事體驗DIY披薩」，一到炊事時間，氣氛立刻升溫，學生們分組動手準備午餐，有人信心滿滿，有人則一臉緊張，畢竟這可不只是體驗活動，還關係到他們今天的午餐！ ...台灣新生報 ・ 10 小時前
鄭麗文出席白色恐怖受難者秋季慰靈 吳石、朱楓列名犧牲烈士
國民黨主席鄭麗文今（8）日出席台灣地區政治受難人互助會所主辦的「2025年50年代白色恐怖受難者秋祭慰靈大會」，不過由於該活動所定義的白色恐怖受難者中，我國處決的叛將與共諜吳石也被列入「犧牲烈士」之列，行前便充滿爭議，活動中也獻唱《安息歌》、《走向復興》，統派立場鮮明。中時新聞網 ・ 10 小時前