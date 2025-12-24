台東卑南4連震！19:07又發生規模3.1極淺層地震

台東縣卑南鄉於24日晚間19時07分發生一起規模3.1的地震，最大震度為2級，震央位於台東縣政府西北西方約10.1公里，震源深度為5公里，屬於「極淺層地震」。

台東縣卑南鄉於24日晚間19時07分發生一起規模3.1的地震。（圖／氣象署）

根據中央氣象署的資料，19時07分發生規模3.1的地震是卑南地區今天的第4起地震，隨後24日傍晚6時48分發生第三起地震，6時39分又發生規模3.7的小型地震，5時47分台東縣卑南鄉發生首起規模6.1的強震。

氣象署提醒，這些地震可能引發餘震，民眾應保持警覺。在這次連續的地震中，許多民眾表示感到不安，並且有部分地區的建築物出現輕微損壞。氣象署預測，未來一週內可能會有規模在5.5至6之間的餘震，提醒居民提高警覺，做好防範措施。

第三起地震。（圖／氣象署）

第二起地震。（圖／氣象署）

第一起地震。（圖／氣象署）

