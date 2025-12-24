台東卑南6.1地震 台鐵關山至金崙間路線不通

台鐵關山=台東=金崙間路線不通。(記者吳亮儀攝)

〔記者吳亮儀／台北報導〕台東縣卑南鄉今天(24日)傍晚5時47分，發生芮氏規模6.1地震，最大震度為台東縣卑南5弱。台鐵公司表示，受這起地震影響，自晚間6時起，關山=台東=金崙間路線不通，即起辦理公路接駁，已通知工、電單位巡查路線及電車線。

中央氣象署資料顯示，今天傍晚5時47分，台東縣卑南鄉發生芮氏規模6.1地震，地震深度為11.9公里，震央位於台東縣政府北方10.1公里。各地測得最大震度台東縣卑南5弱，花蓮縣及屏東縣4級，高雄市、南投縣、台南市、嘉義縣、雲林縣、嘉義市及彰化縣3級，台中市、苗栗縣、宜蘭縣、新竹縣、新竹市、桃園市、新北市及台北市2級，澎湖縣1級。

廣告 廣告

【看原文連結】

更多自由時報報導

國家警報狂響！台東卑南17:47發生規模6.1地震 最大震度5弱

82歲婦住進養老院才3週 長女接到「求救」衝到現場 才知母被「格格不入」

好天氣沒了！週三晚降溫轉雨 耶誕節升級大陸冷氣團報到

宜蘭大同清晨03:57規模4.0地震 最大震度1級

