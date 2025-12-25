台東卑南6.1強震！史前館康樂本館休館整備

▲國立臺灣史前文化博物館臺灣史前史廳展示的五件國寶展品安然無恙。（圖／史前館）

[NOWnews今日新聞] 台東卑南鄉24日17時47分，發生芮氏規模6.1地震，由於震央鄰近國立臺灣史前文化博物館康樂本館及卑南遺址公園，館方於第一時間由館長蔡政良率領同仁啟動全面巡查。經詳盡盤點，確認館內同仁、建築主體及展示典藏文物均平安無損。為確保觀眾參觀環境之絕對安全，康樂本館將於12月25日至26日暫停開放，進行為期兩天的復原整備作業。

地震發生後，史前館針對展廳、公共區域、典藏庫等室內外空間與設施進行深度盤查。除局部輕鋼架天花板掉落、消防灑水頭漏水及部分展具傾倒，所幸館藏文物展品均未受損，六件國寶級文物經檢視後亦安然無恙。

館長蔡政良於今（25）日上午9時召開震後處置會議，全面釐清災損並排定修補時程。目前館內人員已偕同專業廠商同步展開天花板及水電設施之修繕工作。史前館強調，目前復原進展順利，災損情況均在可控範圍內，目標於12月27日恢復正常營運。相關最新資訊將同步更新於史前館官網及社群媒體。

▲史前館康樂本館廊道輕鋼架受強震影響產生錯位掉落情況。（圖／史前館）

