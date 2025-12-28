台東卑南6.1震後預言「一週內再震」應驗 地震專家也猜測「這時間」可能有震

[FTNN新聞網]記者孫偉倫／綜合報導

宜蘭外海距縣府東方32.3公里處，於27日晚間11時05分發生芮氏規模7.0地震，深度72.8公里中層地震，北部民眾都感到強烈地搖，幸未造成嚴重災害；在前不久的24日晚間台東卑南鄉也發生規模6.1的淺層地震，當時地震專家郭鎧紋表示，未來一週不排除有規模5以上的餘震或新主震，網友再回顧都稱讚神預言。

中央氣象署地震報告，宜蘭外海距縣府東方32.3公里處，於27日晚間11時05分發生芮氏規模7.0地震。（圖／氣象署）

宜蘭外海27日深夜發生芮氏規模7.0地震，是台灣自1999年以來第4起規模7以上強震；前3次就包含嚴重的1999年921南投集集大地震規模7.3，另還有2006年12月26日恆春近海規模7.0，以及2024年4月3日花蓮壽豐規模7.2。

台東縣卑南鄉24日晚間發生規模6.1的地震，前中央氣象局地震測報中心主任郭鎧紋郭鎧紋指出，地震原因是菲律賓海板塊擠壓歐亞大陸板塊，屬於淺層地震。郭鎧紋估計，這個地震有95%機會為主震，未來三天大約有5%機會出現比規模6.1更大的地震，讓原先的主震變成前震，且不排除未來一週有規模5以上的餘震。

郭鎧紋解釋，宜蘭近海在今年8月27日發生規模6地震，至今超過100天，以平均每100天就出現一個平均值規模6的地震來推算，因此預估春節前後發生強震的機率相對提升。但是地震無法預測，有可能今天或明天就地真，距春節還有一個半月，宜蘭外海就爆一個規模7.0。

郭鎧紋表示，27日的地震發生在東部海域，震央距龜山島不遠，是因菲律賓海板塊從琉球海溝向北隱沒到歐亞大陸板塊底下，和今年8月27日地震成因一樣，不過所幸深度較深，否則大台北盆地效應可能很嚴重。

郭鎧紋強調，地震無法精準預測，分析統計資料可供參考，春節期間不少人返鄉或出遊，應把防震納入規劃。

