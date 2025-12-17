台東南橫夜空出現火流星照亮雲海 罕見畫面曝光

台東縣政府設置在南橫公路埡口即時影像昨天晚間捕捉到火流星，照亮整片南橫雲海，民眾看見相當興奮，截圖與網友分享。台東縣府交通及觀光發展處長卜敏正表示，火流星比一般流星更亮、延續時間更長，過去曾在東海岸即時影像看見火流星照亮海面，這次南橫的火流星則是照亮雲海。

台東太平洋海面上曾出現火流星照亮海面，16日晚南橫公路埡口即時影像也捕捉到火流星，不同於東海岸，這顆火流星照亮了南橫雲海。（圖／台東縣政府提供）

有民眾昨天晚間發現台東縣政府設置在南橫公路埡口大關山隧道前的即時影像，捕捉到「超大流星」，相當興奮，截圖分享。

台東縣政府交通及觀光發展處長卜敏正今天告訴中央社記者，昨晚7時許埡口即時影像畫面捕捉到火流星，根據資料，火流星（Bolide）是一種極亮的流星，由較大的流星體 （直徑通常1公尺以上）進入地球大氣層，與空氣劇烈摩擦燃燒，產生耀眼光芒，甚至會發出巨響、在空中爆炸，留下的尾焰像火龍，有時能在白天看到。

卜敏正表示，火流星比普通流星更亮、持續時間更長，過去觀光局東部海岸國家公園管理處設置在東海岸的即時影像也捕捉過火流星，亮光照在海面上；南橫的火流星比較特別，照亮整片雲層。