台東南迴議員選情 上演女性爭霸戰

台東縣議員南迴地區選情逐漸升溫，圖為台東縣議會。（蔡旻妤攝）

年底九合一選舉選情進入白熱化階段，台東縣議員南迴線選區出現關鍵轉折，第十五選區現任國民黨議員蔡玉玲確定轉戰達仁鄉長，這一席吸引多方人馬競逐；相較之下，第五選區現任國民黨議員翁麗吟已表態將爭取連任，民進黨及民眾黨尚未推派人選，短期內盤勢相對穩定。

第十五選區涵蓋大武鄉與達仁鄉，應選1席，回顧本屆選舉，在3人角逐下，蔡玉玲以1604票、67.48％高票當選，顯示她在原鄉具壓倒性基礎，而當時主打醫療與社福的無黨籍林芳如、訴求土地正義的無黨籍葉巴格力亞斯振宇，合計僅拿下32.52％。

由於蔡玉玲欲轉換跑道，現階段浮上檯面的潛在選將以女性為主，已表態投入參選者有二度角逐的大武衛生所護理師林芳如、達仁鄉民政課長包惠玲及達仁鄉民代表尤嘉妡等3人。

地方分析，林芳如自去年起積極走訪部落與參與活動，已提前啟動選戰節奏；包惠玲胞兄為前達仁鄉長包世晶，家族政治實力雄厚，原本被視為鄉長接棒人選，後因家族協調轉向評估投入議員選舉；尤嘉妡則為現任鄉民代表，在地方具有既有組織與能見度，三姝基礎各有千秋，勝負仍難預料。

至於上屆曾參選的葉巴格力亞斯振宇近期動向不明，且家族對其再度參選態度保留，是否投入選戰仍具變數。

相較之下，第五選區盤勢則相對穩定，該選區涵蓋太麻里、大武、金峰、達仁等4鄉，應選1席。翁麗吟已表態爭取連任，其丈夫為前台東縣議長李錦慧，111年選舉時，翁以3040票、66.89％高票當選，並在4鄉鎮得票數全面過半，而此屆對手林曉彤因近日事業重心移往市區，已表態不再參選。

特別的是，南迴線兩大選區目前浮上檯面的主要人選幾乎清一色為女性，延續南迴線長年由女性主導議會席次的政治結構，也使南迴政治版圖在議會與鄉鎮層級呈現「女性當議員、男性當鄉長」的性別分工特色。