台東博覽會主場館「活的學校」今夏登場 邀全台民眾走進台東 重新認識台東

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台東博覽會主場館「活的學校」將登場，邀全台民眾走進台東，重新認識台東。（台東縣府提供）

（另開新視窗）

記者鄭錦晴／台東報導

二０二六台東博覽會今夏登場，設置在縣立體育館的主場館「活的學校 The Living School」，預計六月二十六日至三十日試營運，七月三日至八月二十日正式開展。展覽以「SLOW FOR LIFE」為核心概念，透過沉浸式空間、主題展覽與系列活動，邀請全台民眾走進台東，感受這座城市既野且空的生活氣質，以及南島文化與土地、海洋間的深厚連結。

縣府表示，台東博覽會串聯二十三場主題展覽、超過二百場限定活動，以及十四個台東活動品牌，打造一場融合文化、生活、設計、藝術、觀光與城市未來想像的大型展會。

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主場館以「活的學校」作為策展主軸，從「學台東／台東學」出發，帶領觀眾在展覽路徑中重新認識台東。

縣府文化處指出，台東博覽會不只是一次大型展覽，更是一場關於「如何生活」的集體練習。台東的慢不是停下來，而是透過土地、海洋、文化、日常與城市未來的連結，讓人重新感受生活的深度與節奏。

主場館策展以「土地、文化、生活、城市、未來」五大議題為展覽架構，觀眾入場後可領取專屬練習簿，作為觀展與延伸探索的隨身指南。

展覽路徑由南島起源出發，途經山海感知、日常練習、慢經濟思考，最後抵達對台東未來的藍圖想像。展後並規劃打卡區與台東品牌展售空間，讓觀眾帶走屬於當下的記憶。