台東博覽會教育館 挨批無新意

台東博覽會明年登場，其中教育處共編列1700萬元，預計展出教育與棒球兩大項目。台東縣議員簡維國及潘貴蘭2日在縣議會關心展覽預算運用情形。教育處表示，教育展將透過互動設計、焦點座談提供學生近距離學習體驗；棒球展後物件將設置於台東縣第一棒球場，兼顧歷史保存與學生教育體驗。

台東縣議會審查115年度總預算，教育處編列教育建築及設備經費約9.5億元，其中1700萬元將用於台東博覽會教育展。簡維國指出，教育展規畫未來人孵化器、適應力訓練場、文化試驗場等主題展區，與其他縣市類似，了無新意，難彰顯台東特色。

教育處長蔡美瑤表示，展覽總結台東近年教育政策，並將設計轉化為可視化展覽，考量縣內學生較少前往西部大型展覽，台東展提供就近、高水準的體驗。此外，展覽納入山海課程、創業社團等在地特色，並增加互動及座談，讓學生實際參與。

棒球展方面，簡維國認為，台東棒球聞名全國甚至世界，但文化資產保存不足，他建議設立長期展覽館，並定期向台東選手租借獎牌，不僅保障選手收入，也激勵學生投入運動，並可擴及田徑等其他運動，完整呈現台東運動文化。

潘貴蘭則關心棒球展預算使用及展後文資處置，她指出，台東唯一的紅葉國小少棒紀念館展品雖珍貴，但展示方式老舊，建議可活用棒球展物件。

蔡美瑤說明，棒球展將於台北、台東展出，展覽物件待展出結束後將陳設於台東縣第一棒球場，讓學生在比賽時能順勢了解歷史，提升地方運動教育價值。