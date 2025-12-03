台東博覽會預算逾4億 議員促縣府12/5前提計畫書

（中央社記者盧太城台東縣3日電）台東縣政府明年將舉辦博覽會，預算逾4億元，但未提供完整計畫書給縣議會審議，僅貼網站連結給議員，遭簡維國等議員批「敷衍了事」，議會裁定縣政府必須5日前送計畫書。

台東縣政府近日密集宣傳明年將舉辦「台東博覽會」，但多名縣議員質疑東博經費不明。

今天台東縣議會進行台東縣政府文化處明年度預算審查，民進黨籍縣議員簡維國首先質詢文化處長李吉崇，要求文化處列出所有東博專案的名稱與經費。李吉崇回應，整個東博專案目前總計有28個案子，其中文化處負責10個專案，不含搭建案，總預算新台幣4億3085萬元。

廣告 廣告

簡維國隨即訝異表示，面對如此龐大的經費，他曾正式發文要求文化處提供所有東博專案的完整資料，但文化處卻僅提供2個網站連結敷衍了事，「怎麼可以用2個網站就敷衍？處長，你這樣是敷衍我，我怎麼去敷衍我的選民？」

簡維國質疑，這個總經費高達數億元的專案，竟然缺乏應有的專責組織架構，連一個專案辦公室都沒有，缺乏專案負責人或執行長。

無黨籍縣議員董昌華及國民黨籍縣議員張全馨嵐接續質詢李吉崇表示，許多議員都希望文化處能夠提供總經費明細以及所有子項目的計畫書，由於資料缺乏，議會無法履行審查職責。董昌華說「我想幫忙，但是在我的良心，我認為我不應該給你過。」

無黨籍縣議員林參天也表示，東博中「節慶品牌」就要花6000萬元、「文創產業」5000萬元，這些計畫的精髓、主軸與價值在哪裡？根本「空洞無味」。

由於多名縣議員提出質疑，大會主席、國民黨籍縣議員章正輝要求文化處5日前提供資料，讓議員能充分了解計畫內容。李吉崇答復說細項還在確認，但會在5日前提交資料。（編輯：李淑華）1141203