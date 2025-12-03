台東博覽會4.3億預算惹議！議員怒批：要這樣去唬弄選民嗎？

台東縣政府明年將舉辦「台東博覽會」。（蔡旻妤攝）

台東縣政府明年將舉辦「台東博覽會」，總預算達4億3千085萬元，但台東縣議會今（3）日審查文化預算時，多位議員質疑經費與計畫內容不明，對此台東縣府文化處說明，東博會包含28個子計畫，其中文化處負責10個專案，總預算4億餘元，其中不含搭接費。

民進黨議員簡維國在質詢時指出，由於台東博覽會經費龐大，他曾正式要求文化處提供完整計畫書，但僅收到兩個網站連結作為答覆，「這樣子唬弄我，我要這樣去唬弄選民嗎？」他認為這樣無法對民眾交代，並批評缺乏專責組織與專案負責人，「這根本不可思議」。

無黨縣議員董昌華與國民黨議員張全馨嵐也認為，議會希望取得台東博覽會經費明細與所有子項目計畫書，否則難以審查。張全馨嵐說，28項子計畫內容，台東30位議員都不知道，「比方說，如果今天有民眾問我文化資料，我不可能只提供網站連結給民眾」。

對此，議長吳秀華裁定，文化處必須在本周五前提交完整計畫書，以便議員充分了解東博會內容。文化處長李吉崇表示，細項仍在確認，但承諾會如期提供資料。

