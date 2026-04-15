台東原家中心納社福體系遭反對 縣府：再溝通協調

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（中央社記者盧太城台東縣15日電）台東縣政府擬將原住民族家庭服務中心納入一般社福體系，引起原家中心反彈。台東縣政府表示，合併後的運作更有彈性，會再溝通協調，目前暫時維持原運作。

台東縣政府原住民族行政處今天上午討論原住民族家庭服務中心（原家中心）納入一般社福體系的問題，「台東縣原住民族家庭服務中心權益團體」發布聲明「反對裁併制度倒退，守護原鄉社安網」。

「原家中心權益團體」表示，針對近期台東縣政府擬將「原家中心」納入一般社福體系，台東縣原家中心委辦單位及第一線社工員今天共同發表強烈聲明，「原家中心」並非一般行政據點，而是承載「原住民族基本法」保障集體發展權的核心實踐。

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權益團體呼籲，在中央「強化社會安全網2.0」計畫期程結束前，地方政府應對齊中央政策，維持原家中心的獨立性與專業地位，切莫讓行政精簡成為「制度性倒退」的推手。

權益團體表示，「原家中心」的設立精神源自「原住民族基本法」第26條。其存在的目的在於建構具備「文化主體性」的社會安全體系，確保族人在接受服務時能獲得文化安全保障，原家中心的存在是保障原住民族集體發展權的核心，若強行整併入主流治理架構，將使原民服務再度面臨邊緣化風險。

權益團體指出，根據行政院核定之「強化社會安全網計畫2.0（115-119年）」，中央已明確將原家中心列為全國社安網中「不可或缺之基礎服務節點」。台東縣政府行政調整應與中央方向一致，在119年計畫結束前，不應以行政整併為由裁撤或併編已核定之據點。

權益團體表示，原家中心與少輔會、教育、勞政、衛生單位具備同等網絡地位。其專精於「因族因地制宜」的文化安全服務，是公部門體系的重要專業補充者。

權益團體提出2項訴求，在119年計畫完成前，停止任何整併討論，確保專業發展空間；行政資源分配應優先考量原鄉與偏鄉特殊性，落實文化安全承諾。

台東縣政府表示，「原家中心」納入一般社福體系，可擴大服務層面，服務更有彈性，但是會再聽取更多意見，協調溝通，目前暫時維持現在的運作。（編輯：李錫璋）1150415