台東原民音樂節亂象多 民怨噪音、滿地垃圾瓶罐

連續第8年在台東舉辦的「PASIWALI原住民國際音樂節」，上週末在台東市森林公園盛大舉行，歌手在舞台上賣力演唱，台下觀眾嗨翻天，也在場內吃吃喝喝。

2日的音樂節結束，14日一早主辦單位派出的清潔人員清理環境，清出一大堆垃圾和空酒瓶罐，忙到手軟；來公園打木球的民眾，也發現排水溝附近都是參加民眾喝完酒，脫序行為亂丟的垃圾和衛生紙，甚至有民宿業者，發現接待參加音樂會回來的民眾，因為酒醉竟然爬進其他房客浴室。

廣告 廣告

民宿業者謝先生說道，「今天有問客人，客人說也聽不懂他講什麼，就是他是說門打不開呀。」

清潔人員張女士指出，「米酒也有，還有什麼酒都有啦。」

台東市民薛先生認為，「就是這兩天辦活動才會產生這個狀況啦。」

在森林公園周邊民眾說，今（2025）年PASIWALI音樂節來參加的人比往年多，雖然帶動觀光，不過白天彩排的連續噪音卻傳遍台東市區影響生活，紛紛向里長反映。

台東市中華里里長楊耀乾表示，「中午要休息嘛，晚上也要睡覺嘛，或許聲音的時間就比較不理想。」

有民宿業者認為，音樂節是良性的活動，但來參加的民眾真的要尊重音樂，不要爛醉影響其他人，否則明年不歡迎參加音樂節的民眾來住宿。

更多公視新聞網報導

台東森林公園3年前建人工浮島 環境隔離引罕見黃小鷺築巢

遊台東鸞山部落11人被蜂螫 2人送醫前無呼吸心跳

新竹尖石森林火警 山林多處白煙衝天際

