台東原鄉部落大陣仗酒駕臨檢！網轟：快過年衝業績

[Newtalk新聞] 台東縣警局宣布1月12日起連三天展開「交通大執法」，昨日先在延平鄉桃源村部落入口執行酒駕擴大臨檢行動，關山警分局在部落唯一對外聯絡道路設置管制點，對進出車輛全面攔查，此舉卻遭當地網友砲轟「快過年了，懂的都懂，當然要衝業績啊」。

關山警分局一口氣出動4輛警車，在延平鄉桃源村部落入口執行酒駕臨檢，當地網友在社群平台PO文砲轟，警方在人口數僅1千多人的延平鄉桃源村執行臨檢，簡直是「殺雞用牛刀」，更質疑動員4輛以上警車和大批警力攔檢，嚴重違反比例原則，是將原住民貼上「高風險族群」標籤。

貼文一出引起大量網友回應，「不是不能配合，只是感覺好像被特別盯上」、「快過年了，懂的都懂，當然要衝業績啊」、「大驚小怪，梨山海拔2000米以上，警方都在那邊擺攤10年了」，不過也有網友支持嚴格取締。

台東地檢署指出，此次酒駕臨檢是基於整體治安與交通安全考量，近年台東地區酒駕案件始終居高不下，毒駕案件亦呈現逐步攀升趨勢，加上年關將近，民眾聚會與飲酒機會增加，為防範公共危險事故發生，已指示警方加強查緝，由各分局依轄區特性自行規畫執行，屬例行性執法作為，目的在於嚇阻再犯，保障用路人與民眾生命安全。

