台東參加升旗卻拒唱國歌、拒敬禮 藍前發言人：跨年太high手舉太久？

國民黨前發言人鄧凱勛。截自鄧凱勛臉書



記者周志豪／台北報導

台東縣上午辦元旦升旗典禮，民進黨立委王義川與莊瑞雄也陪黨籍台東縣長參選人陳瑩參與，但不僅王、莊閉口拒唱國歌，3人升旗時也未與旁人一致敬舉手禮。國民黨前發言人鄧凱勛今酸3人是跨年太high手舉太久？

鄧凱勛質疑，過去民進黨聲稱要爭取國旗在國際場域能見度，但在國內卻拒向國旗敬禮，3綠委一邊拿中華民國薪水，一邊集體拒絕敬禮、替台灣國羞辱中華民國國旗，難道總統賴清德口中的「台灣盾」是民進黨的厚臉皮。

鄧凱勛批評，賴清德近日「自創憲法」稱去年底前未審完中央政府總預算案，就沒資格談中華民國憲政，那王義川、陳瑩、莊瑞雄3位綠委集體不對中華民國國旗敬禮，有資格談「中華民進黨」？有資格提中華民國憲政？

鄧凱勛認為，3綠委若對這面中華民國國旗這麼感冒、對這個國家這麼沒認同感，不需要參加升旗典禮，再演這齣「人在心不在」爛戲，建議3位大立委趕快把中華民國立委辭了，去當台灣國開國元老。

