台東受封「全台最強跨年」A-Lin首發聲謝阿妹 遭春風虧爆：姐還喝嗎？

娛樂中心／綜合報導

天后張惠妹邀請A-Lin跨年坐鎮台東受封「全台最強跨年」。（圖／翻攝自IG @lulin168）

天后張惠妹（阿妹）坐鎮家鄉台東跨年演唱會，讓台東跨年被網友封為2025「全台最強跨年」的夢幻舞台。她號召「天生歌姬」A-Lin（黃麗玲）與「鐵肺女王」戴愛玲同台飆唱，3位實力派女歌手更被網友戲稱為「烈酒女團」，現場逗趣好笑的對話，加上超高音與情感張力交織震撼現場10萬人。

演出結束後，A-Lin近日也首度在社群平台發文感性致謝，直言「只有Mei姐的號召力才能讓跨年這麼精彩」，特別感謝張惠妹的邀請，以及台東縣政府與縣長饒慶鈴的全力支持，寫下「#心還在台東」，字裡行間流露對這場跨年演出的深刻感動。

其中，A-Lin在舞台上即興哼唱「那魯one、那魯two、那魯three…那魯Seven Eleven」更意外成為招牌亮點，迅速在網路社群掀起模仿與二創熱潮，成為剛跨入2026最具話題性的迷因之一。本土天團「玖壹壹」成員春風忍不住在底下留言虧她：「姐還要喝嗎？」，逗笑一眾粉絲們。

A-Lin感性答謝底下卻遭春風留言虧爆。（圖／翻攝自IG @lulin168）

台東縣長饒慶鈴也現身底下留言，國際地標已成為熱門約會勝地，並感謝歌手們陪伴台東迎接新年。許多網友更直呼這場演出「可以回味一整年」，期待未來三位天后能再度合體，甚至敲碗推出正式合作歌曲。網友也紛紛留言感謝：「謝謝妹神！！！謝謝Alin！！」、「那魯灣的部分真的太洗腦了」、「愛死烈酒女團」、「台灣有原住民真的是世界級的寶藏」、「許願2026年雙A天后合作一曲～」

