台東名校搶破頭 學區失衡嚴重

台東新生國中全校學生數高達1430人，是全縣唯一學生數破千人的國中，也是家長眼中的明星學校。（蔡旻妤攝）

台東縣24所國中有6所位在台東市區，其中以新生、寶桑、東海等3所國中學生數排名前三，而3校距離最遠僅5公里，但學生人數卻差近千人，呈現懸殊差距，形成「1校超滿、2校偏少」的現象，其他人數更少的學校，學生數失衡情形更為嚴重，為此，縣府採取總量管制措施，就算符合設籍規定，只要「滿額」，一樣不能超收學生。

位在台東市中心的新生國中，目前全校學生數高達1430人，是全縣學生數唯一破千人的國中，規模最大，也是家長眼中的明星學校；相較之下，人數排名第2的東海國中僅688人，寶桑國中則僅479人，兩校學生相加都還遠低新生國中人數。

不過，其實3所學校距離卻極為接近，寶桑到新生僅1.6公里、車程4分鐘；新生到東海3公里、車程9分鐘；東海到寶桑也僅9分鐘車程，但學生數卻有明顯落差，反映台東市的名校迷思難以破除，也導致學生分布失衡，出現資源排擠等現象。

卑南鄉陳姓家長表示，就算住得比較遠，也想幫孩子轉進明星學校，未來考高中才比較有優勢。多數家長坦言，不是看不起其他學校，但明星學校的讀書風氣比較好，家長相對放心，而且「既然學區可以調整，當然會幫孩子選擇資源最多、風評最好的學校」。

部分國中學生數長年超額，反映家長對師資、學習環境與資源的高度期待，但「愈多人想進明星學校，就愈形成排擠效應」。為此，台東縣府針對學生數過多的學校實施「就學總量管制」措施，嚴格控管各年級招生班級數，一旦達到核定名額即停止收生，並輔導轉介至共同學區學校就讀。

例如新生國中每屆僅收14班，一旦招生滿額，校方會開立「滿額證明」，家長持該證明即可以免遷戶籍方式，選擇轉入共同學區的寶桑或東海國中。

教育處表示，此舉是為維持正常教學品質與校園安全，避免單一學校過度集中，也同步加強學區公平性，後續搭配學區調整與資源均衡配置，逐步改善市區學校學生分布失衡的問題。