台東名產伴手禮推薦，南橫布農部落文化體驗

圖片由SALONG農特產品展售中心提供

走進台東，能立即感受山林氣息與土地溫度，當地的名產伴手禮，更是充滿濃厚的部落文化元素。想在旅途中留下真實的在地記憶，就不能錯過擁有台東名產伴手禮推薦好口碑的SALONG農特產品展售中心，他們主打布農族部落文化體驗、本地農產品與文創手工藝，能為您的旅程留下難忘回憶。

SALONG最初是創辦人母親經營的「沙龍農場」，品牌名稱來自母親的布農族名「SALONG」，她在海端鄉運用友善農法自耕自售豆類穀物、副熱帶水蜜桃與部落農作物，以最真誠的方式守護土地與作物。2022年，創辦人返鄉接手，將「部落文化、農產展售、文化體驗」融合，轉型成立複合式品牌「SALONG農特產品展售中心」，藉由母親的土地信念與新世代的創新力量，在布農族裡種植出新的苗芽。

創立初期，SALONG面臨地處偏鄉、人口外流、品牌識別不足等挑戰，為了突破困境，團隊攜手返鄉青年，擴大規劃文化體驗路線，如「有種初來橋遊程」，也舉辦市集活動與文化展演，讓「地方故事」被看見，成為連結部落與城市的重要橋梁。

台東名產伴手禮推薦品牌SALONG展售中心，專售小米、紅藜、黑豆、樹豆等海端地區的代表農特產，以及傳統編織、薏苡珠串、皮雕等在地手作工藝品，皆呈現布農族的生活美學與勞動智慧。品牌也推出互動式的文化體驗活動，包括導覽解說、食農教育與手作課程，每位到訪者都能在參與過程中理解布農族部落文化的精神。

SALONG積極整合農特產品、市集活動與部落導覽，推動「海端嚴選」標章，建立品質信任與識別度，同時串聯青年與小農，鼓勵以文化設計重新詮釋在地傳統生活。未來，品牌將推動「SALONG2.0」計畫，打造兼具展售、導覽與教育的複合式空間，讓旅客能親身參與有趣的布農族部落文化旅程。

旅行最動人的部分，是與土地產生獨特的回憶，SALONG透過自然又創新的方式推廣布農族部落文化。若您想要深入感受布農族部落的文化脈動，享受最貼近土地的文化體驗，那麼台東名產伴手禮推薦品牌SALONG農特產品展售中心，就能成為您想起台東時的美好記憶。

店家品牌名：SALONG農特產品展售中心

聯絡電話：0908-271519

地址：臺東縣海端鄉海端村初來七鄰21-1號

營業時間：週二至週四10:00-16:00、週五至週日09:00-17:30（週一公休）

官網：https://rink.cc/l8jdl

FB：https://rink.cc/711br

以上資訊由SALONG農特產品展售中心提供