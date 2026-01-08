台東和台北的財力級次相當？政院：倉促修財劃法的結果

行政院主計總處公務預算處長許永議。 圖：謝莉慧/攝

[Newtalk新聞] 新版《財政收支劃分法》今年上路，行政院主計總處日前依公式調整各縣市財力級次，結果台東、新竹縣和新竹市提升到與台北市並列的第一級，引發外界譁然。行政院發言人李慧芝今（8）天對此表示，這是因新版《財劃法》導致統籌分配稅款極度不均衡，讓各縣市的落差很大，就是倉促修法的結果，她再次呼籲立法院要審議政院版的財劃法修正案。

主計總處公務預算處長許永議說明，財政均衡補助的部分編列在一般性補助款裡面，共321億，但因為是第一次編列，被列為新興計畫，這是因為財劃法修正後，造成縣市之間嚴重的分配不均，這是行政院規劃保障財源，包括統籌稅款、計畫型補助款、一般性補助款財源不低於114年度才編列的，如今因總預算卡關而無法動用。

許永議指出，財力級次是依照公式計算，依照最近三年度自有財源的平均值，依序分為五級，每三年檢討一次。自有財源是按照地方政府的稅入，扣掉補助款的部分，因為財劃法修法後，中央釋出4165億讓各地方財源大幅增加，但因為分配不均也造成縣市之間財力結構的大幅變化。

以最近發生台東縣的財力級次從第五級變成第一級，許永議解釋，因為台東縣原本的自有財源算出來是36%，在整個排名是第20名；但若依照新版財劃法分配，因此可增加137億，成長幅度達到220%，自有財源比率從36%增加到104%。變成台東的自有財源高於歲出，在台灣整個縣市的排名是第4名，所以升為第一級。其他縣市政府的部分，許永議說，在新版財劃法下，新竹市算出來可增加213億，增幅達到257%，所以也升為第一級；新竹縣也增加182億，成長幅度達到267%，也升到第一級。

下降的部分，許永議指出，基隆市受財劃法的影響是增加80億，但因成長幅度137%低於全國平均達到171%，因此財力級次是下降的。台南市的部分增加159億，但成長率是全國最低、只有50%，因此，財力級次由第三級降為第五級。

許永議強調，這純粹是按照稅入歲出的數值計算，這次中央政府總預算或是地方政府預算，以及財政部的統籌稅款，都是按照新版財劃法編列分配，財力級次也是按照這樣的數字計算。

李慧芝說，這就是因為統籌分配稅款極度不均衡，像台北市今年會達到1160億，去年才將近700億而已，大幅增加很多。但同樣的，台東也是統籌稅款大幅增加，有些縣市的落差很大，這就是倉促修法的結果，所以再次呼籲立院審議政院版的財劃法修正草案。

