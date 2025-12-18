台東唯一包廂網咖過夜6hrs4百元 客訴：沒清消、浴室髒到想逃

台東市區一間號稱唯一的包廂網咖，最近消費者投訴，環境衛生差，衛浴髒到不敢洗澡（圖／翻攝Threads_sunflower.hug）

台東市區一間號稱唯一的包廂網咖，最近消費者投訴，環境衛生差，衛浴髒到不敢洗澡，業者出面回應會針對環境整清進行檢討，只不過，包廂網咖6小時收費四百元，有獨立空間還有床和衛浴設備，眼看跨年假期將至，台東飯店旅館一房難求，網咖店不漲價，七間包廂早就預訂一空了。

這間位於台東市區的網咖店除了提供基本的飲料和輕食服務外，還設有類似旅館的包廂設施。顧客在使用電腦後若感到疲倦，可以直接在單人床上休息，同時每間包廂都配有個人衛浴設備。這家自稱為台東唯一的包廂電競網咖，以6小時400元的收費提供服務。

業者表示有收到消費者抱怨聲，目前在環境整潔上會再加強，老店新址重新出發二年多，提供7間vip包廂，百元的價格難以跟旅館相提並論（圖／TVBS）

然而，有消費者指出該網咖存在多項清潔問題，包括浴室檯面和牆角有發霉現象，冷氣外部可見黑色污漬，甚至有顧客抱怨店家只收走飲料而未進行徹底清理，導致整體環境整潔評價不佳。

對此，有民眾表示：「還是有一點髒，如果要勉強的話，一天應該還好吧。」另一位民眾則認為：「還能允許吧，畢竟那個價格部分還是滿划算的。」

網咖業者回應表示：「客人的聲音我們都有聽到，近期我們也有很大的改善。」業者進一步解釋，他們已收到消費者的抱怨，目前正在加強環境整潔。這家老店在新址重新營業已有兩年多，提供7間VIP包廂，以百元價格自然難以與正規旅館相比。

特別是今年台東跨年活動陣容強大，當地飯店旅館供不應求且價格上漲，許多客人已預約跨年時段的網咖包廂。業者強調：「目前跨年的價格跟平日價格一樣的，跨年已經無法預約了。」

消費者點出，浴室檯面和還牆壁角落有發霉跡象，還有消費者抱怨店家只收走飲料，業者出面回應會針對環境整清進行檢討（圖／TVBS）

這種另類的住宿選擇能否被視為高CP值的台東跨年住宿方案，業者表示他們開設網咖提供獨立空間，但由於員工人力有限，環境整潔方面仍需改進。最終，是選擇便宜價格還是舒適度，取決於消費者自身的考量和取捨。

