台東嘉明湖成銀白世界 協作員攀3千公尺拍下冰霰雪景

【緯來新聞網】台東嘉明湖步道今日清晨再度降雪並伴隨冰霰，高山協作員姜旭璨冒著零下氣溫，清晨獨自登上海拔約3,310公尺的嘉明湖，拍攝並公開雪景畫面，供山友與民眾觀賞，成為近期寒流期間的亮點之一。

台東嘉明湖成銀白世界。（圖／翻攝嘉明湖竑閩企業熊出沒團隊FB）

根據中央氣象署資料，受大陸冷氣團影響，26日起各地氣溫明顯下滑，清晨普遍介於10至14度間，北部與宜蘭感受最為濕冷，高溫僅13至16度。中南部雲量偏多，高溫介於16至20度，部分平地亦出現零星降雨。玉山當日也觀測到短暫降雪，全台2,000公尺以上高山則陸續出現冰霰現象。

高山協作員姜旭璨繼續高山雪景。（圖／翻攝嘉明湖竑閩企業熊出沒團隊FB）

熊出沒企業社高山協作員姜旭璨26日晚間於嘉明湖山腳下紮營，清晨即起，頂著低溫登山至湖畔，並透過臉書專頁「嘉明湖竑閩企業熊出沒團隊」發布影像與山友分享。他表示，希望透過影像讓無法上山的朋友也能欣賞雪白湖景。

嘉明湖位於台東縣海端鄉，為台灣知名高山湖泊，因其地勢與氣候條件，在冬季有機會出現降雪與冰霰，是登山與氣象觀測愛好者注目的地點。此次降雪事件也提醒登山民眾注意保暖與安全，並做好應對嚴寒氣候的準備。

