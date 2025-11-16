台東國際地標漂流木堆成「阿塱壹古道」 美學VS整潔引爭論

台東國際地標散落鳳凰颱風捲上岸的漂流木，部分遊客認為呈現出如阿塱壹古道般的原始風貌，建議保留展示。（蕭嘉蕙攝）

鳳凰颱風外圍將大量漂流木拍打上岸，散落於台東國際地標草皮，隨著颱風遠離，按慣例應由縣府清理，但部分遊客認為漂流木呈現出如阿塱壹古道般的原始風貌，建議保留展示。對此，交觀處回應，將會勘評估，保留具藝術價值的漂流木，其餘則清除。

大大小小的漂流木錯落堆疊，為青翠綠地添上一抹木質色調。外地男遊客說，漂流木散落在草皮上，反而呈現原始風貌，「看起來別有一種自然的美感，讓人聯想到阿朗壹古道的樣貌，維持現狀也很好」；不過有女遊客認為，以前視野開闊，如今略顯凌亂，「還是原本的模樣比較好」。

交觀處長卜敏正回應，國際地標周邊漂流木在颱風期間遭海浪與強風推上岸，縣府上周已完成會勘，目前已委託廠商，近期將展開清理作業。針對部分民眾反映漂流木具有特殊造型與美感，若經評估具公共藝術意象或展示價值，將可另案保留。

