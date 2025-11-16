台東國際地標漂流木堆成「阿塱壹古道」 美學VS整潔引爭論
鳳凰颱風外圍將大量漂流木拍打上岸，散落於台東國際地標草皮，隨著颱風遠離，按慣例應由縣府清理，但部分遊客認為漂流木呈現出如阿塱壹古道般的原始風貌，建議保留展示。對此，交觀處回應，將會勘評估，保留具藝術價值的漂流木，其餘則清除。
大大小小的漂流木錯落堆疊，為青翠綠地添上一抹木質色調。外地男遊客說，漂流木散落在草皮上，反而呈現原始風貌，「看起來別有一種自然的美感，讓人聯想到阿朗壹古道的樣貌，維持現狀也很好」；不過有女遊客認為，以前視野開闊，如今略顯凌亂，「還是原本的模樣比較好」。
交觀處長卜敏正回應，國際地標周邊漂流木在颱風期間遭海浪與強風推上岸，縣府上周已完成會勘，目前已委託廠商，近期將展開清理作業。針對部分民眾反映漂流木具有特殊造型與美感，若經評估具公共藝術意象或展示價值，將可另案保留。
其他人也在看
俊逸慈善基金會歲末有愛 聯手產官學送暖花蓮馬太鞍天主堂災後重建
由俊逸慈善基金會、臺南市南區區公所、崑山科技大學、臺南市永康社區大學、教育部青年發展署臺南青年志工中心、俊逸文教基金會、勝利之聲廣播公司、電聲廣播電臺、南區明德社區發展協會等單位合辦的「19TH 你懂！歲末有愛-南區社造派對X永康社大成果展」，今年以「戶外露營風」為主題，15日於水交社文化園區熱鬧登場，共推出80個吃喝玩樂攤位、精彩表演和露營野餐風格親子活動，陪同非營利機構歲末寒冬拼愛心。開幕式中，俊逸慈善基金會捐贈新台幣20萬元予天主教花蓮教區，用以支持「花蓮馬太鞍天主堂災後重建」。臺南市長黃偉哲出席致詞時，肯定勝利之聲廣播公司「取之於社會、用之於社會」的企業精神，以及俊逸慈善基金會與南區公所長期對社會福利與在地發展的深耕與付出，展現民間與公部門攜手促進社區共好的成果。俊逸慈善基金會以非營利機構的領頭羊角色展現社會關懷，由董事長李明威代表捐贈新台幣20萬元予天主教花蓮教區，用以支持「花蓮馬太鞍天主堂災後重建」。花蓮地區日前受堰塞湖溢流影響，光復鄉馬太鞍村災情嚴重，馬太鞍天主堂與周邊部落遭洪水侵襲，損失慘重。日前李董事長遠在他鄉的家人們得知災情後，秉持俊逸基金會「站在最需要的地方」的宗台灣好新聞 ・ 8 小時前
多管齊下 「全糖城市」台南瘦成中段班
台南是美食之都，賴清德總統任副總統時曾想請中共總書記習近平吃蝦仁飯配全糖珍奶，當時台南市長黃偉哲為此分享3家珍奶榜單，引...聯合新聞網 ・ 6 小時前
影》台東驚見「山林精靈」！黃喉貂首度現蹤海岸山脈
保育類野生動物「黃喉貂」素有「山林精靈」之稱，主要棲息於中央山脈海拔300至3900公尺的原始林地。池上鄉生態監測團隊上月意外在海岸山脈山腳下，記錄到2隻黃喉貂現蹤，研判可能因族群數增加，而向外拓展活動範圍。林保署台東分署表示，將持續追蹤監測，並呼籲民眾勿驚擾、捕捉。中時新聞網 ・ 2 小時前
神片瘋傳！iPhone暗藏「出軌留言區」功能 網紅公開抓偷吃新招
另一半的訊息欄中規中矩是否就代表他們是清白的乖寶寶？別太傻太天真了！澳洲網紅絲凱（Skye Wheatley）最近在TikTok上分享了一支「抓猴」神片，讓無數心懷疑慮的網友瞬間瘋掉，她揭露了iPhone「訊息」App內建的一項隱藏功能，能讓你看到「近期刪除的對話紀錄」，這個小技巧立刻在社群媒體上引發了病毒式傳播，大家躍躍欲試想一探究竟。鏡週刊Mirror Media ・ 3 小時前
高鐵點數年底到期！「1低調用法」超划算 這類人多拿600點
2025年將進入尾聲，台灣高鐵公司向廣大TGo會員提醒，2024年累積的TGo點數即將在 2025 年 12 月 31 日午夜「歸零」失效。高鐵公司呼籲會員應盡快登入帳戶，檢視個人點數餘額與效期，以免寶貴的回饋白白浪費。此外，高鐵針對新會員推出加碼優惠，只要開通會員後搭車，可享加贈點數回饋，最高回饋600點。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
別浪費！高鐵點數年底失效 連超商咖啡都可換「這類人加贈600點」
只剩1個多月，2025年就要過完了，而台灣高鐵的TGo點數即將在 2025年12月31日半夜12點歸零。高鐵公司提醒今年有搭高鐵、累積TGo點數的會員，千萬別將TGo點數白白浪費掉，到家裡附近的超商都可以兌換咖啡，搭車也能折抵票價；如果是新會員，開通會員後搭乘高鐵還可享有加贈TGo點數最高600點。鏡報 ・ 11 小時前
高鐵TGo點數年底到期 台鐵12/23起調整班次
TGo點數即將到期請儘速兌換，新註冊會員最高可獲600點(圖/台灣高鐵 提供)卡優新聞網 ・ 1 天前
颱風假預測失準！烤雞業者到南投發放100隻烤雞
中部中心／張家維 南投報導有一名烤雞業者，在鳳凰颱風來襲時，預測全台有9個縣市，會放颱風假，同時說如果失準，就送免費烤雞，結果當中的兩個縣市，南投及台東，宣布正常上班上課，而業者也願賭服輸，15日中午來到南投，送出了100隻新鮮溫體烤雞。民視 ・ 1 天前
經典賽》日本陷「雙重危機」三巨頭若缺席 恐成史上最冷清一屆
明年3月登場的世界棒球經典賽（WBC）被視為日本隊挑戰二連霸的重要舞台，卻在開賽前陷入主力球星可能缺席、轉播權又引發民怨的「雙重危機」。中時新聞網 ・ 1 天前
館長遭3元老毀滅式爆料「逼員工上館嫂」 神隱20小時回應了
網紅「館長」陳之漢14日晚間，遭3名元老級員工「大師兄」李慶元、特助「小偉」、「總監」吳明鑒聯合毀滅式爆料，稱館嫂是館長介入別人感情搶來的，還邀請小偉來和他一起「3P」、抹黑威脅店家等指控。對此館長神隱20小時候本人回應，否認所有指控，更心疼老婆無故被牽連。中時新聞網 ・ 15 小時前
館長對決大師兄「過一天風向變了？」 鄉民揭他1敗筆：根本豬隊友
「館長」陳之漢近日遭元老級員工「大師兄」李慶元、高階主管小偉毀滅式爆料，稱館長曾要求小偉陪睡老婆館嫂，以及投資內幕等。一名網友表示，一開始不少人都在嘲笑館長，感覺對方聲勢應該會下跌，沒想到才過一天風向竟然180度轉變，好奇其中原因，掀起眾人熱議。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
館長開直播認了！手機的確有「我的影片」 怒嗆：錢早被他們拿光
網紅館長（陳之漢）昨（14）日遭到昔日戰友、成吉思汗健身俱樂部元老級員工李慶元與高階主管小偉爆料性騷擾員工、私德敗壞等。對此，館長今日開直播，表示爆料者都只PO出對他們有利的音檔，同時他也質疑，小偉若真的覺得被性騷擾，那又為何在中間離開公司後又回來？並強調自己行得正、做得端，沒什麼好怕的，「反正法律的問題，我們就交給律師」。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
館長遭兄弟「毀滅式爆料」！8大惡行全曝光 專家傻眼：到底做人多差？
館長（陳之漢）昨（14）日被昔日戰友、成吉思汗健身俱樂部元老級員工「大師兄」李慶元與高階主管小偉開直播「毀滅式爆料」，李慶元公布錄音檔稱館長不僅介入人家感情，還要求小偉傳私密照，暗示要「三人行」。對此，科技專家許美華表示，其實在正常情況下，兄弟圈是講求江湖道義的，好奇「館長做人是做到多差？對待兄弟是有多不夠意思？昔日跟他稱兄道弟的哥們才會這樣出來爆料？」三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
撿到寶！全家羽絨外套竟只賣298元 內行人認出是日系聯名款
這名網友於14日在Threads發文表示，在上班途中經過全家門市時，意外看到羽絨外套正在進行出清優惠，價格僅298元，毫不猶豫立即購入一件。另一名網友則分享，為了搶購這款超值商品，當天早上特地跑遍附近四間全家便利商店，雖未見到羽絨外套，但發現羽絨背心也同步特價，單件...CTWANT ・ 1 天前
台灣人注意！醫勸「市場超夯3種魚」別吃了 曝1關鍵：恐加速失智、罹癌
台灣四面環海，海鮮「尚青」又肥美好吃，成為不少家庭和外食族的心頭好。不過小心別亂吃太多，尤其不少飲食含有重金屬，會讓身體受損。有醫師警告，台灣人喜歡的3種魚「鮪魚、鯊魚肉、旗魚」等深海魚類因為重金屬成分含量高，需要盡量避免，否則可能會加速失智，還會增加罹癌風險！三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
遭「除名」F4 巡演！朱孝天個唱《大約在冬季》哽咽落淚
F4今年在五月天大巨蛋演唱會擔任嘉賓，久違多年再度合體，掀起歌迷回憶殺，原本即將再度重返歌壇，沒想到籌畫過程中，朱孝天頻頻在直播中暴雷，遭唱片公司除名，最終將以三缺一形式亮相，他昨(15日)舉辦個人演唱會時，唱到齊秦成名曲《大約在冬季》，竟然唱到哽咽落淚。中時新聞網 ・ 5 小時前
46歲健身教練天天運動飲食超自律竟得肺癌 醫揭1習慣破功，很多人都中
46歲的健身教練，體脂率僅12％、每天晨跑＋重訓、食量控制嚴謹，卻在公司健康檢查中被診斷為早期肺腺癌。這位教練不解地問醫師：「我這麼努力維持健康，為什麼還會得癌？」林口長庚醫院血液腫瘤科醫師廖繼鼎表示健康2.0 ・ 1 天前
66歲老翁中樂透1.2億「裝窮騙妻子」 半年後生活崩塌後悔了
根據日媒《The Golden Online》報導，S先生與妻子T女士同為66歲，原本靠著每月合計30萬日圓（約新台幣6萬元）的退休金過著節儉生活。中獎前他們的存款約為5700萬日圓（約新台幣1140萬）。在某次如常於咖啡廳閱讀報紙、隨手購買彩券的當日，S先生驚喜發現自己中了6億日圓。但...CTWANT ・ 1 天前
館長遭爆「逼員工拍鳥照」滿足館嫂慾望！ 律師：恐面臨5年刑罰
[FTNN新聞網]娛樂中心／綜合報導網紅館長近來爭議不斷，昔日元老級員工「大師兄」李慶元與高階主管小偉昨（14）日開直播爆料，指控館長因性功能不佳，逼迫小...FTNN新聞網 ・ 1 天前
義大利老闆怒嗆16台客「滾吧！」氣炸只點5披薩3啤酒 被台網出征關IG
義大利蒙泰卡蒂尼泰爾梅一間「pizza dal pazzo」披薩店的老闆，近日用義大利語拍片公審，指控店內16位台灣觀光客只點5份披薩、3杯啤酒，片中台灣顧客聽不懂，還笑著對鏡頭打招呼比讚、比YA。老闆最後甚至情緒很激動嗆「台灣滾吧，太棒了。」影片PO上IG後，立刻引發許多台灣網友出征批評，披薩店老闆只好將IG暫時關閉。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前