台東地震影響一度停駛 台鐵關山-金崙恢復行車
台東縣卑南鄉今天下午發生芮氏規模6.1地震，最大震度5弱，台鐵受變電站跳電影響，關山-金崙間列車一度暫時停駛，於晚間8時58分恢復通行。
據氣象署資訊，今天下午5時47分發生芮氏規模6.1地震，地震深度11.9公里，震央位於台東縣政府北方10.1公里（位於台東縣卑南鄉），最大震度台東縣5弱。
因應這起地震，台鐵透過文字訊息表示，今晚6時起成立一級緊急應變小組。
受變電站跳電影響，關山-台東-金崙間列車一度暫時停駛，並即刻改以公路接駁疏運旅客，且通知工、電單位巡查路線及電車線。
台鐵晚間透過文字訊息更新情況，關山-台東間已於晚間7時30分完成路線及電車線巡查，恢復正常行車，而台東-金崙間也於8時58分完成巡查，恢復通行。
