台東地震規模6.1高雄有感 捷運輕軌一度停駛巡檢

（中央社記者林巧璉高雄24日電）根據中央氣象署最新資訊，台東卑南鄉今天下午5時47分發生芮氏規模6.1地震。高雄市消防局表示，截至晚間6時12分尚無相關災情通報；高雄捷運、輕軌一度全線停駛並慢速巡檢軌道。

根據中央氣象署地震測報中心發布地震報告，高雄市震度為3級，多數民眾相當有感，不少民眾表示，在高樓層晃得非常大；幼兒園幼童也說，「剛剛地震好大，我們躲到桌子下面」。

高雄捷運公司表示，地震時捷運、輕軌全線列車先暫停行駛，捷運站長確認月台軌道狀況，等到停止搖晃後列車慢速巡視軌道；輕軌部分則在搖晃停止後，指示司機員以限速20公里檢視軌道。輕軌與捷運分別在6時4分及6時19分恢復正常營運，無任何設備損壞或人員傷亡。

廣告 廣告

高捷在地震後先清空車廂，因適逢下班、下課通勤尖峰時段，不少民眾受影響；有學生下車後緊急聯絡家長接送。

高捷公司表示，為確保安全，在地震當下會採用當時接收到的資訊最高級數為主，進站清車是依照標準作業流程，造成不便之處請見諒；後續因震度下修，就可依照新地震級數進行相關作業。（編輯：陳仁華）1141224