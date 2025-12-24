台東地震規模6.1 晚餐時間民眾驚慌奪門幸無人傷

（中央社記者盧太城台東24日電）台東今晚發生規模6.1地震、最大震度5弱，晚餐民眾奪門而出，火車停駛由公車接駁，賣場物品散落，台東監獄圍牆龜裂，台東大學附屬體中天花板掉落，幸無人員受傷。

根據中央氣象署最新資訊，今天下午5時47分發生芮氏規模6.1地震，地震深度11.9公里，震央位於台東縣政府北方10.1公里（位於台東縣卑南鄉），最大震度台東縣5弱。

「嚇死人了」，地震發生時正值用餐時間，許多人奪門而出，巷道馬路都是驚魂未定民眾，不久紛紛打電話詢問狀況。

台東賣場物品掉落滿地，台東市正一賣場情況最慘，員工表示，當下嚇了一跳不知怎麼辦，跟著大家一起往外跑，「已經好幾年沒遇到這麼大地震了」。

台鐵台東火車站長賴彥宇表示，行駛中的火車依規定停駛，花蓮到台東的列車從關山接駁、屏東到台東的列車從到金崙接駁，等檢查後沒安全之虞才會恢復行駛。

國立台東大學附屬體育高級中學表示，多處建築的天花板掉落，玻璃與水管破裂，所幸沒有人受傷。台東監獄圍牆龜裂，監獄表示，經第一時間全面盤點，無任何收容人逃獄或受傷情事，請家屬與社會大眾安心。

台東縣消防局表示，截至晚間7時沒有接獲人員傷亡通報。（編輯：陳仁華）1141224