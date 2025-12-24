台東地震「僅3縣市沒收警報」 氣象署提醒：1週內防規模6地震

台東縣卑南鄉17時47分發生芮氏規模6.1的地震，地震深度僅11.9公里。（翻攝自中央氣象署官網）

國家級警報狂響！台東縣卑南鄉17時47分發生芮氏規模6.1的地震，地震深度僅11.9公里，中央氣象署說明，台灣每年4萬起地震，有7成均發生在東部，研判未來3日至1週可能有規模5.5至6的餘震。

中央氣象署今（24日）說明，台東縣卑南鄉17時47分發生芮氏規模6.1的地震，地震深度僅11.9公里，屬於極淺層地震；台東縣卑南為最大震度5弱，花蓮縣、屏東縣最大震度4級，高雄市、南投縣、台南市、嘉義市、雲林縣、嘉義縣、彰化縣最大震度3級。稍早，台東縣卑南鄉18時39分發生深度僅5.9公里的3.7地震，台東縣最大震度3級。

中央氣象署地震測報中心主任吳健富18時30分召開記者會指出，由於規模超過6，鄰近地區都有較大震度，氣象署共發布3起國家級警報，除了基隆、金門及馬祖外，全台民眾都有收到通知；其中，台北因為盆地效應及高樓影響，民眾會較有感。此外，這起地震為歐亞大陸板塊及菲律賓海板塊在東部碰撞，台灣每年4萬起地震，有7成均發生在東部，研判未來3日至1週可能有規模5.5至6的餘震。

吳健富接著說明，依據歷史資料顯示，該震央半徑25公里內有不少規模5以上地震，且大多深度較淺，其中2006年4月就有一起規模6.2、深度僅7.2公里的地震，造成台東縣消防局大樓受損，不過他也提及，台灣處於地震頻繁地區，建議民眾平時就要做好防震準備。他也說明，台東卑南震度5弱，搖晃約1秒；震度4級的台東則約14秒、花蓮富里為8秒；至於震度3級的高雄也有15秒，若加上高樓影響，感受會更久。

