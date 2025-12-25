台東地震「得到空亡掛」 命理師預言2縣市：恐換政黨當

台東昨（24）日17：47發生芮氏規模6.1地震後餘震不斷，凌晨又接連發生兩起芮氏規模超過4的極淺層地震，最大震度4級。對此，易經預言家、命理師高輔進表示，這次台東地震易經演繹取卦，得到「益卦」，卦益「利益」；太極空間取卦，得到「空亡」，卦意「很大的不利」，他並點名，台東、屏東恐會換政黨當，台南、高雄方面，恐「只留一人」的可能，甚至都留不住。

國民黨主席鄭麗文昨天在國民黨中常會上，正式宣布2026年九合一選舉第一波提名，提名謝龍介、柯志恩、蘇清泉、吳秀華，出戰台南、高雄市長，屏東、台東縣長。鄭麗文表示，依照現任優先原則，本應提名要尋求連任縣市，但與這些縣市長商量後，決定市政優先，不要現在就進入選戰模式，因此選擇先徵召艱困選區。

高輔進昨天在臉書發文表示，這次台東卑南地震，易經演繹取卦，得到「益卦」，卦意「利益」；太極空間取卦，得到「空亡」，卦意「很大的不利」；平安夜台東卑南6.1地震，並且4連震，「主角可能會換人」，尤其北台灣恐有「乾地變濕地的塌陷、沉淪」，造成哀號的事件，措手不及、生活交通打結的畫面。

高輔進點出，易經演繹後，建議農曆年前提高警覺，因為從卦象研判，還有「動」的可能機率會發生，如果再次發生「動」的可能，就要注意高空拋物，或橫衝直撞危難，造成不幸事件的發生。

高輔進指出，24日剛好是國民黨第一波提名的日子，包括台南、高雄、屏東、台東等4縣市提名，從卦象研判，台東、屏東恐會換政黨當，台南、高雄方面，恐「只留一人」的可能，甚至都留不住，因此建議政見務必要扎實、實用，更要接地氣，才有機會翻轉。另外，對於民眾黨提名立委張啟楷參選嘉義市長，高輔進也提醒，依此原理的推算，恐要出更勝於數倍他黨的力量，才有機會代表出線。

★《中時新聞網》提醒您：民俗信仰僅供參考，請勿過度迷信！

