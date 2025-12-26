台東垃圾焚化爐強震後冒煙 1號爐復工、2號爐檢修

24日晚上地震發生後，有民眾錄下台東縣垃圾焚化爐煙囪冒出大量黑煙，不過民眾在地震前發現就有冒黑煙的情況，地震後煙更大；環保局表示，垃圾焚化爐確實在地震當時，造成1、2號爐管線受損，2號爐較嚴重。

民眾表示，「地震後一直到7點多，差不多7點10幾分，他還是持續在冒煙。」

台東縣環保局科長馮志銘指出，「我們經過專業的判斷之後，2號爐的部分，我們就是立即給他停爐來做檢修的動作，那1號爐目前濾管的部份，大致上已經檢整完畢。」

環保局表示，目前1號爐正常運作，不影響台東縣垃圾處理。不過26日在焚化爐污染即時監測網發現，一氧化碳有短暫超過法規120ppm標準、達到317ppm的情況；環保局解釋，一氧化碳是操作時重要的焚化參考數據，工程師會隨時調節，不會超過法規每小時的平均值標準。

台東縣環保局科長馮志銘說，「整個焚化狀況受到很多因素影響，那它（一氧化碳）當然會有高低起伏的狀況，我們都會盡量把它控制在符合標準的情況。」

台東縣垃圾焚化爐2005年蓋好，但未啟用，直到2023年更新好設備才正式啟爐，目前廠區建築有20年歷史，這次是焚化廠第一次遇到規模6.1的地震，管線受損。環保局強調，廠區耐震度都符合法規標準，主要設備沒有問題，不過有這次地震經驗，會加固管線。