台東大型牙科義診 用愛守護臥病長者

慈濟人醫會愛心義診，全台都有志工深耕，其中在台東，也持續10年，堅守每年2次、不間斷服務，並且挺過新冠疫情嚴峻考驗。而每年這兩次、並不容易，一方面是規模大，都會舉辦2天、大型聯合牙醫義診，另外，服務對象是創世基金會、馬蘭榮家、仁愛之家等，所有臥病在床、行動極度不便、甚至難以受控的住民。 雖然困難重重，但醫護志工越做越堅持。

慈濟人醫會牙科醫師 陳建志：「才能夠把食物碾碎 對不對，妳現在上面剩1顆，1個根的牙 它就怕晃。」

蹲下來，向馬蘭榮家長輩耐心衛教，還能面對面溝通，已是萬幸。慈濟人醫會耳鼻喉科醫師 黃正輝：「(耳垢這麼大) 肺部裡面受傷了，繼續堅持 不要再抽菸了。」

「洗一洗就香噴噴了。」

為創世基金會臥床患者洗牙，外科、中醫師也來報到。慈濟高屏區人醫會醫師 葉添浩：「清創以後 他傷口才會好得比較快，適合做一些小手術把傷口關起來，我就會嘗試去做。」

慈濟人醫會牙醫師 蔡政道：「知道我們會幫他們洗牙，每1年我們會來2次，很關心他 他也感受到我們的善意，他會有默契 對我們也是很友善。」

讓臥床患者安心醫療，管線志工忙裡忙外。慈濟人醫會中醫師 鍾振鴻：「呼吸中 咳咳咳，西醫抽痰抽痰抽痰 永遠抽不完，3-4天他痰又變多了，中藥有些五銀散之類的，治療痰瘀 化得非常開。」

慈濟志工 陳雲明：「植物人長時間臥床，所以我們用的大吸唾的管子滿大的，它的吸力會比較強，汙水 髒東西 把它吸掉，對 才不會造成他嗆傷。」

慈濟志工 陳俊裕：「一輩子最少要來台東義診一次，內心的衝擊是生命的震盪。」

「深深的一段情。」

難以啟齒卻能用心感受，歌聲、玩偶，再熟悉不過。慈濟高屏區人醫會醫師 葉添浩：「這10年來 增加很多生力軍，提升大家(義診)治療的水準。」

台東創世基金會院長 王玉鳳：「台東本來資源就不是那麼多，可是你們從北中南 千里迢迢，還有花蓮 來到台東 真的，我每次每次講 都會很感動，都會掉眼淚。」

帶來細膩的口腔醫療，慈濟人醫會台東義診，10年來服務超過3千人次，愛的付出點滴在心。台東創世基金會院長 王玉鳳：「洗牙 口腔健檢 還有傷口，還有一些皮膚的狀況，幫助我們非常非常地多，感恩慈濟 感恩人醫會，感恩證嚴上人，感恩的心 感謝有你 伴我一生。」

