台東大學學生夜探林道 驚見二級保育動物「瑪家山龜殼花」

〔記者黃明堂／台東報導〕台東利嘉林道傳出驚喜發現！台東大學生科系學生沈彥儒，日前與好友夜間入山觀察生態時，意外在草叢中照見一抹神祕磚紅。經確認，這竟是極其罕見的二級保育類毒蛇「瑪家山龜殼花」。林保署證實，這僅是台東有紀錄以來的第三次目擊，珍貴程度讓蛇類權威杜銘章教授也大讚：「簡直中了大獎！」

「瑪家山龜殼花」因鮮豔的磚紅色三角頭部，被生態愛好者暱稱為「草莓頭」。雖然台灣高海拔有菊池氏龜殼花，但瑪家山龜殼花更顯神祕，連杜銘章教授都直言其蹤跡難尋，「連去哪找都不知道」。

沈彥儒表示，當晚原只是想觀察生物多樣性，沒想到能與「夢幻神獸」近距離接觸，興奮直呼「中頭獎了」。杜銘章教授也藉此呼籲，蛇類生性害羞，民眾若有幸偶遇，請保持距離記錄美感，切勿驚擾或傷害，共同守護這段山林傳奇。

