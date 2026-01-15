台東大學生林道遇「草莓頭」蛇類專家喊：中大獎了

台東大學生沈彥儒與同好夜訪利嘉林道，巧遇二級保育類毒蛇「瑪家山龜殼花」，俗稱「草莓頭」，寫下台東縣第3例通報紀錄。（沈彥儒提供／蕭嘉蕙台東傳真）

即將揮別農曆蛇年之際，台東大學生沈彥儒可說是「蛇運亨通」。日前與同好夜訪卑南鄉利嘉林道時，巧遇二級保育類毒蛇「瑪家山龜殼花」，俗稱「草莓頭」，寫下台東縣第3例通報紀錄，罕見程度連蛇類專家杜銘章都直呼「中大獎了！」

就讀台東大學生命科學系大二的沈彥儒，當日與2名同好夜訪利嘉林道，沿途記錄到果子狸、駒井氏鈍頭蛇、碧眼樹蛙等多種野生動物，行經草叢時，意外發現體色斑斕、磚紅色調的蛇類現身。沈彥儒一眼認出，正是他夢寐以求的「瑪家山龜殼花」，3人保持距離，迅速錄影、拍照，記錄下難得的一刻。

瑪家山龜殼花因頭部呈三角狀，具獨特磚紅色澤，花紋鮮豔宛如成熟草莓，因此被蛇類愛好者稱為「草莓頭」。（沈彥儒提供／蕭嘉蕙台東傳真）

瑪家山龜殼花因頭部呈三角狀，具獨特磚紅色澤，花紋鮮豔宛如成熟草莓，因此被蛇類愛好者稱為「草莓頭」。根據林業及自然保育署統計資料，台東縣地區僅有2次通報紀錄，分別出現在海端鄉與卑南鄉山區。

台灣師範大學生命科學系退休教授杜銘章指出，出沒在台灣2000公呎高海拔珍稀的菊池氏龜殼花雖然難找，但平均扳開5000塊大石頭或木頭總有機會碰上1隻，但瑪家山龜殼花簡直是神隱級別，他笑說，「連到哪裡找，都不知道！」

杜銘章也提醒民眾，入山若巧遇「草莓頭」，應保持安全距離，可默默用相機記錄這份驚喜，千萬別讓牠死於非命，讓這難得的生態傳奇能延續下去。

