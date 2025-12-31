台東大學與台東縣府簽水域運動推廣備忘錄 資源、場地與人才共享

活水湖也是歷來各單位水域活動訓練場地。(記者劉人瑋攝)

〔記者劉人瑋／台東報導〕台東市的活水湖不只是鐵人三項歷來的必訂場地，更是台東水上運動的搖籃，台東大學體育學系歷來與台東縣的「面海學校」東河國小皆在此訓練水上活動，今早雙方在湖上簽定水域運動推廣交流合作備忘錄，在資源、人才上進行更深入整合。

東河國小本身為面海學校，即使學校場地位在數十公里外的東河鄉，但承擔著全縣水域活動師資培訓、師生水域體驗計畫，訓練場地、中心皆在活水湖，在今年度就訓練了約2千人，校方表示，未來將透過東大師資培訓更多種籽教師取得丙級浮潛證照，並發展風帆活動，有了證照，他們在教學時才更能保障所教的學生安全。

東大則表示，由於歷來雙方都在同一場地，彼此間也曾互借器材、相互合作，互動良善且有默契，因此在與縣府教育處討論下一拍即合，水域運動是全民運動，也可以是親子活動，參加人數增加也更能擴大水域活動層面，例如校內的競技活動、數位媒體以融入藝術創作，有更多可能性。

台東大學與縣府教育處簽定合作備忘錄，進行更深度的水域教學合作。(記者劉人瑋攝)

