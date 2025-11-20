台東大學護理系籌備處揭牌！AI導入課程 首屆招生35人

台東大學申設護理學系獲准，成為東部第一所設有護理學系的國立大學。（蕭嘉蕙攝）

國立台東大學申設護理學系新進展！校方一度因師資配置不足而遭教育部「緩議」，經立委陳瑩、莊瑞雄協調後，上月獲核准，並於今（20）日成立護理學系籌備處，預計於115學年度正式設系，首屆招生35名、配置5名專業師資，課程將導入AI應用，以減輕臨床負荷、支持醫療永續。

東大護理學系籌備處於圖資館二樓舉行揭牌儀式，成為東部第一所設有護理學系的國立大學。校長鄭憲宗表示，AI已是全球趨勢，而護理人力大量流失的主因在於工作量龐大，因此未來課程將大量融入AI應用，讓學生不僅具備照護能力，同時善加運用AI工具減輕工作負荷，支持他們在醫療領域長期發展、永續服務。

台東大學與台東馬偕醫院合作籌設護理學系，院方承諾每年投入1000萬元，協助建置專業教學場域，共為期3年。（蕭嘉蕙攝）

籌備處主任邱泰嘉進一步說明，學生一年級課程預計設於知本校區，二年級後回到台東校本部，兼顧交通及接近實習場域需求。目前已與多家醫療院所簽訂合作契約，建立穩定的實習與就業銜接機制，讓學生畢業後無縫接軌投入工作。師資方面，預計12月初至中旬公告徵才，首波至少聘任4名具護理專業背景的教師。

醫療端資源同步到位，台東馬偕醫院院長王光德表示，未來3年將投入3000萬元協助建置專業教學場域，並提供20名台東子弟每月1萬元生活費。台東基督教醫院則認領5名學生獎助名額，並捐贈300萬元作為護理系校舍更新與基礎設施建置經費。

另考量台東縣原住民族人口比例高，邱泰嘉補充，未來待系所運作上軌道後，將研議向原民會申請成立原民專班，期盼讓原住民族青年能在家鄉就讀護理系、進而回到部落服務。

