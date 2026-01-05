台東大武南迴公路3車連環撞 釀1死2傷

（中央社記者李先鳳台東縣5日電）南迴公路台東大武鄉尚武路段今天晚間發生1輛大貨車與2輛自小客車車禍，其中自小客車71歲駕駛被救出時無呼吸心跳，送醫不治；另1自小客車2名女子受傷送大武衛生所救治。

警方初步調查，疑為1輛自小客車準備駛入加油站，遭後方另一自小客車追撞，導致車輛失控衝到對向車道，行經此處的大貨車駕駛反應不及迎頭撞上，自小客車扭曲變形，擋風玻璃碎裂，駕駛座內的71歲羅姓男子遭夾困，被消防人員救出時已無呼吸心跳，救護車緊急送醫搶救不治。

另一輛自小客車上共3人，其中30歲、36歲2名女性輕傷，送大武衛生所治療。詳細肇責及確切原因，待警方進一步調查釐清。（編輯：李淑華）1150105