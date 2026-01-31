台東天后宮寒冬送暖 600份物資贈低收民眾

〔記者劉人瑋／台東報導〕台東天后宮今早舉行寒冬送暖活動，廟方籌措600份生活用品物資供低收民眾使用，住在廟附近的對象大多親自前來索取，有的坐著身障車前來或獨居老人則是步行抵達，較遠者，則由里長開車載送並挨家發放。

台東市長陳銘風表示，歷年來台東天后宮都會舉行這樣寒冬送暖活動，並由董事長林有德親送物資十分有愛心，身為台東重要信仰中仍時時關心民眾，這也是媽祖救世精神。

另外，陳銘風也說，今年元宵節還是由台東天后宮承辦，一樣還是有很多遶境隊伍，在農曆15、16日舉行，充滿民俗傳統技藝的活動及熱鬧的入廟儀式，市公所則是在3月7日於海濱公園舉行元宵晚會，當然不可少的即是炮炸寒單活動，也歡迎大家一同參與、同樂。

