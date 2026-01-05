台東天后宮辦兩天元宵遶境 邀謝金燕擔任晚會主秀

台東天后宮今年辦元宵遶境，將邀謝金燕擔綱晚會主秀。(記者黃明堂攝)

〔記者黃明堂／台東報導〕台東年度宗教盛事元宵神明遶境祈福，是由台東天后宮主辦的文化資產慶典，不僅是台東縣定無形文化資產的瑰寶，更象徵著地方平安與新春祈願的傳承，為了延續這項重要的民俗傳統，今年規劃了為期兩天的遶境，更重磅邀請到電音天后謝金燕擔綱主秀，希望吸引全國各地的鄉親與遊客齊聚台東，共同感受震撼人心的慶典氣氛。

天后宮表示，今年的活動亮點十足，報名作業自1月起正式開跑，邀請各方神明隊伍共襄盛舉，收件截止日為2月2日。有意參與的單位可親赴台東天后宮報名，或透過宮廟官網下載報名表。緊接著將在2月7日上午10時於天后宮廣場進行遶境抽籤，確立隊伍序位。此外，為了減輕各單位的負擔，凡參與遶境的團體均可向台東縣政府民政處補捐小組申請相關經費補助。

遶境行程定於3月3日拉開序幕，首日下午將在台東市南京路舉行盛大的接駕送金牌儀式。值得期待的是，3月4日晚間由過癮萬事屋公司策劃的綜藝晚會，邀請到電音天后謝金燕擔綱主秀，為傳統遶境注入現代娛樂活力。而重頭戲則落在4日下午，於天后宮前由威震全台的炮炸寒單儀式領軍，隨後各路遶境隊伍將依序進廟，展現最純粹的台東信仰力。主辦單位也特別呼籲，慶典期間各單位務必依規定施放煙火，在熱鬧喧囂之餘同時守護環境與公共安全。

