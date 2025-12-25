台東天搖地動 燒肉店餐具如瀑布「震出吊櫃」嚇壞客人

記者王浩原、溫佩穎／台東報導

6.1強震，台東災情頻傳，台東知名燒肉店監視器紀錄下驚險畫面，整家店劇烈搖晃，店內吊櫃上餐具變成小瀑布，全掉落，店內一片狼藉，還有民眾嚇到躲到桌子底下，好險當時沒有人受到傷害。

客人嚇得躲到桌下。

平安夜傍晚6時許，不少民眾正在燒肉店吃晚餐過節，突然間地牛翻身，整間店劇烈晃動，吊櫃上的碗盤、廚房器具、杯子全部滑落，店員驚覺不對勁，晃動幅度太大，趕緊奔逃，就怕被餐具砸傷，再看一次，這驚悚畫面餐具變瀑布，乒乒乓乓全都應聲掉落，不僅員工受到驚嚇，換個角度，正在用餐的民眾也都被嚇壞，白衣女子眼看越震越強，嚇得趕快抱頭，鑽到桌子底下，跟她用餐的男子似乎就沒這麼慌張，先愣了一下，但仍老神在在坐在原位。

餐具全部撒落一地。

燒肉店店員:「兄弟們借個過。」

店員回神後，拍下驚險畫面，只見玻璃碎片散落一地，酒瓶、醬油瓶都沒倖免，地板上全是醬料、飲料，還有許多雜物都散落在地，場面一片混亂，店員只能趕緊動手清理杯盤狼藉，驚天一震就在24日下午，台東發生芮氏規模6.1的極淺層地震，這間博愛路上的知名燒肉店無辜受災，晚餐時段狂震十秒以上，醬料瓶和餐具全都撒落在地。

台東燒肉店店內杯盤狼藉。

事隔一夜，店家低調，倒是從外窺見，店內似乎已經整理完畢，台東震後接連還傳出至少7次餘震，所幸沒造成人員傷亡，但這猛力一震，讓人措手不及。

