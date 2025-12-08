台東太平溪河床淤積嚴重 縣議員促縣府加快清淤速度

台東太平溪太平橋淤砂嚴重，但清淤未見大規模展開。(記者黃明堂攝)

〔記者黃明堂／台東報導〕今年多次颱風豪雨挾帶大量土石，台東地區多條溪流淤積，其中台東太平溪河床淤砂嚴重，縣議員楊招信質疑目前雖有公路局採取砂石，但清淤速度很慢，縣府建設處長蔡勝雄說，公路局採砂是為公路工程之用，僅需求6萬立方，縣府預計清淤60萬立方，載到海邊養灘，目前正在施作便道做為運輸之用，明年汛期前會清完。

縣議員楊招信說，今年2場颱風帶來大量土石，其中知本溫泉木瓜溪因山坡崩塌，大量土石隨大雨淤積在木瓜溪，已嚴重威脅居民生命財產安全，也使橋梁兩側的引流空間被嚴重堵塞。蔡勝雄說，鎮樂橋即將改建，已經向地方做過說明會，預計本月10日就會動工拆除舊橋，改建新橋，也會進行河川清淤。

楊招信說，太平溪太平橋淤砂已逼近橋面，附近正在進行台9線拓寬工程，他看到公路局有怪手及砂石車在河床採砂，但速度相當慢，1個星期過了，幾乎還在原地挖，這些堆積的土石若不儘速清除，一旦強降雨或颱風來襲，將導致水溝和溪流排水功能完全喪失，極可能造成嚴重淹水災害。

蔡勝雄說，對於太平溪下游地區的淤積土方，公路局方面預計在現場採砂6萬立方，就近做為工程之用，縣府則預計清淤60萬立方的土方回填到海岸養灘。為避免砂石車出入市區道路影響居民生活，目前正在河床開闢便道直通海邊，最近就可完成開道，隨後展開清淤，明年防汛期來臨前，會徹底解除溪流淤積的重大威脅。

