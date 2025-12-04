台東太平溪濕地迎候鳥季 高蹺鴴、琵嘴鴨翩翩飛舞

台東太平溪人工溼地迎來大批候鳥到訪。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東太平溪人工溼地自10月入秋後，再度迎來大批候鳥到訪，近日可見高蹺鴴輕踏淺灘、琵嘴鴨悠游水面、蒼鷺靜立池畔覓食，各類鳥種悄然進駐，為城市增添豐富的自然色彩，也吸引眾多生態攝影愛好者守候捕捉飛羽身影。

太平溪人工溼地除具備淨化水質的重要功能，也是候鳥遷徙途中不可或缺的棲息據點。每年10月至翌年2月是候鳥停棲高峰期，琵嘴鴨、花嘴鴨及各類鷺科鳥類成群在水面與灘地間活動，構成一幕幕生動的自然場景。

台東縣政府表示，人工溼地是城市中的生態寶地，不僅肩負汙水淨化功能，也提供野生動物重要的棲地環境，民眾走入溼地，宜放低音量、避免靠近或驚擾鳥類，同時隨手帶走垃圾，以最少的人為干擾，共同守護這片得來不易的生物棲地。

