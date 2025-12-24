台東太空紅藜返鄉 栽種成功喜收成

國家太空中心副主任余憲政（左）24日出席台東縣府太空紅藜種子頒贈記者會，致贈紅藜項鍊與太空紅藜種子，由縣長饒慶鈴（右）代表接受。（蔡旻妤攝）

曾上過太空的台灣原生種紅藜種子今年4月種回故鄉台東縣達仁鄉，經土坂vusam文化實驗小學師生悉心照顧下成功收成，國家太空中心24日將這批太空紅藜贈與台東縣府，縣長饒慶鈴表示，後續將由縣府跨局處推動農業研究與產業應用。

台灣紅藜與姬蝴蝶蘭、甜椒、向日葵等作物參與日本推動的「亞洲種子送上太空計畫」，民國109年底送往國際太空站，停留約7個月後返抵地球。其中，紅藜種子來自達仁鄉土坂村，返台後由國家太空中心交付土坂實小師生播種，今年9月順利收成約20克太空紅藜。學生指出，「有一株比一般紅藜更高大，但感覺較脆弱，種10顆活下來的機率只有20％」。

廣告 廣告

國家太空中心副主任余憲政指出，送上太空的作物以具台灣特色的糧食作物為優先，經專業評估後首選紅藜。紅藜歷經無重力環境後返地，過往多進入實驗室持續觀察，但此次回到故鄉土地，由師生實際栽種，呈現與一般紅藜不同的生長結果，相當難得。

長期推廣紅藜產業的「紅藜先生」吳正忠開心表示，紅藜種子本身承載文化、產業、科技與教育意義，如今有更多單位投入與重視，是對紅藜產業的肯定。

饒慶鈴強調，太空紅藜不僅是一項實驗成果，也象徵台東在太空發展中的新定位。紅藜成功在土坂生長，展現原生作物歷經極端環境仍能繁衍的韌性，縣府將從教育與經濟兩個面向持續推動，結合紅藜溯源制度發展具太空特色的產品，並透過學生課程、教師工作坊與火箭競賽深化太空教育，讓知識轉化為產業動能。