台東太麻里疑一名外籍男騎車晚間「突摔飛猛撞水泥牆」…送醫搶救不治

社會中心／台東報導

台東縣太麻里鄉昨（11月30日）晚間發生一起死亡車禍。（示意圖／翻攝自Pixabay）

台東縣太麻里鄉昨（11月30日）發生一起死亡車禍。一名男子當天晚間騎車行經防汛道路彎道時，不明原因自撞一旁的水泥護欄；消防救護人員到場後，隨即將人送醫救治，但經搶救後仍宣告不治。

大武警分局於11月30日晚間21時38分接獲報案，指太麻里鄉防汛道路上發生交通事故，隨即派員前往救援；到場後，馬上將男騎士送往馬偕醫院急救，但人在到院前已無呼吸心跳，最終仍因傷重不治。

警方指出，男騎士當時騎乘普重機車，途經太麻里鄉防汛道路時，卻在彎道處不明原因自撞水泥牆、摔飛，不幸身亡；經調查，死者疑似是名外籍男子，但身分待查證，另該男子因已死亡，尚未檢測有無酒精反應，至於詳細肇事原因，尚待進一步調查釐清。

廣告 廣告

大武警分局呼籲，夜晚行車視線不佳，應減速慢行，注意勿疲勞駕駛、超速，遵守交通規則，以維交通安全。

更多三立新聞網報導

台61車禍「工程防撞車整個被鏟起」休旅車卡車底…22歲男送醫不治

東京國中曝割喉案！13歲國中生「持美工刀砍同學」教室尖叫聲不斷

夏天倫遭砍濺血深夜發「左手10多公分傷照」曝心聲：替朋友擋一刀

健身中心驚藏「多P性愛暗房」外國客也朝聖…201男全裸被逮滿地套套

