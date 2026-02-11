台東太麻里鳳梨釋迦估滯銷6成 農糧署啟動加工收購

鳳梨釋迦本週正式進入大採收期，今（2026）年預估產量有1萬2000多公噸，但外銷中國受到當地量產及提高進口關稅的影響，導致台東最大產區的太麻里地區預期會滯銷6成左右。

太麻里地區農會總幹事劉佩英指出，「卡到6、7成，你是說一般的行銷的話，也並沒有那麼多的可以寄到外縣市去。」

為了解決釋迦農民外銷困境，農糧署趕在過年前，到台東宣布啟動鳳梨釋迦加工收購，協助業者將2000公噸的鳳梨釋迦，加工成水果酒、冷凍果和餅乾麵條等多元的食品；業者也看好鳳梨釋迦酒行銷到日本和英國等地區，讓鳳梨釋迦換另一種面貌做外銷。

廣告 廣告

食品加工業者王先生表示，「因為它的酒度甜度酸度都有，想要把它走到英國、加拿大，然後還有香港、日本，然後新加坡。」

農糧署組長范國慶回應，「透過這樣子的冷凍食品，讓我們可以打破這樣子的檢疫的障礙，那來做一個比較遠距的這樣子的外銷。」

農糧署也希望企業能看好鳳梨釋迦加工食品，用來年節送禮，也正在和東南亞國家洽談鳳梨釋迦外銷管道，協助鳳梨釋迦農打開多元的行銷市場。