台東太麻里、三仙台迎曙光連3年停辦 成功鎮元旦健走照常

太麻里曙光園區是台東迎曙光勝地之一，鄉公所自前年起停辦官方迎曙光活動，今年再度確定不舉辦。（蕭嘉蕙攝）

迎曙光象徵新年開始，台東縣兩大迎曙光勝地「太麻里曙光園區」與「三仙台」自前年首次停辦後，今年再度確定不舉辦迎曙光活動。太麻里鄉公所坦言，受限經費停辦；東管處則表示回歸迎曙光本質，目前僅成功鎮公所將依例舉行元旦健走。

太麻里鄉公所農業暨觀光課長劉寶雄表示，今年同樣不舉辦迎曙光活動，主要考量是經費不足，亦無規畫元旦升旗，當天僅維持園區自由開放，供民眾前往追曙光。

東管處副處長龔峰祥表示，三仙台元旦沒有規畫任何官方迎曙光活動，僅進行夜間照明、安全設施等環境整備，「希望讓遊客可以安全的抵達八拱橋畔、看日出，就是對環境最好的狀態。」

目前東海岸地區僅成功鎮公所持續舉辦官方元旦活動。鎮長謝淑貞表示，元旦健走將邁入第3年，以清晨健走結合升旗典禮為主，當天將發放限量早餐券及具「成功」意象的圍巾紀念品。

她強調，東管處停辦迎曙光後並未明顯影響元旦人潮，「追曙光的人還是有的，而三仙台又是全台第一道曙光，對遊客來說是一種儀式感，不管能不能看到太陽，還是會來。」

